Funke-Verlegerin Becker kritisiert Google wegen KI-Suche

dpa-AFX · Uhr
Thema: KI
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

BERLIN (dpa-AFX) - Die Verlegerin der Funke Mediengruppe, Julia Becker, hat deutliche Kritik am Umgang großer Technologiekonzerne mit journalistischen Inhalten geübt. Das bisherige Geschäftsmodell zwischen Google und den Verlagen funktioniere durch den zunehmenden Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) nicht mehr wie zuvor, sagte Becker bei der Global Media Law Conference der Deutschen Welle (DW) in Berlin. "Also wir liefern Inhalte und Google bringt uns Leser und Leserinnen", beschrieb sie das bisherige Verhältnis. "Das Tauschgeschäft im klassischen Sinne existiert so nicht mehr."

Hintergrund sind unter anderem KI-generierte Zusammenfassungen, die Google inzwischen bei Suchanfragen anzeigt. Nutzer erhalten dadurch Antworten direkt auf der Suchergebnisseite, ohne zwingend die ursprünglichen Nachrichtenartikel aufrufen zu müssen. Nach Beckers Angaben hat das erhebliche Folgen für die Reichweite der Verlage.

Becker betonte, dass sich Medienhäuser als privat finanzierte Unternehmen ihren Journalismus weiterhin leisten können müssten. Sie setzt dafür auf gemeinsame Initiativen und auf größtmögliche rechtliche Sicherheit, vor allem auf europäischer Ebene. Die Voraussetzungen hätten sich grundlegend verändert.

Länder planen neue Vorgaben für KI-Antworten

Auch die Medienpolitik beschäftigt sich mit den Auswirkungen von KI auf den Journalismus. Der rheinland-pfälzische Medienstaatssekretär und Koordinator der Rundfunkkommission der Länder, Thorsten Welling, stellte auf der Konferenz geplante Vorgaben für KI-Informationssysteme vor. Demnach sollen Anbieter künftig unter anderem kenntlich machen, wie sicher ihre Antworten auf Nachrichten und politische Fragen sind.

"Wir nennen das den Wahrscheinlichkeitsindex", sagte Welling. Die Regelung ist Teil der Vorschläge für einen neuen Digitale-Medien-Staatsvertrag, zu dem derzeit eine Anhörung läuft./svv/DP/mis

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Alphabet A
Alphabet C
Amazon
Microsoft
Meta

Das könnte dich auch interessieren

Kurs unter Druck
Intel und Amazon verschärfen KI-Sorgen der Anleger30. Okt. · dpa-AFX
Ein Amazon-Versandzentrum
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Fünf Metriken im Check
Nach Kurssturz: Wie günstig Alphabet jetzt wirklich istgestern, 10:56 Uhr · onvista
Plus
onvista-Analyse zum Mega-Börsengang
Zeichnen oder nicht? Unser Votum zur Anthropic-Aktie04. Nov. · onvista
Plus
Bis zu sieben Prozent Rendite
So kommst du an die Hyperscaler-Anleihen ran04. Nov. · onvista
Alle Plus-Analysen