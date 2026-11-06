Gemischtes Sentiment nach gestrigem Kursrutsch, Versicherer im Fokus

Der DAX startet leicht schwächer in den letzten Handelstag der Woche. Auch der EuroStoxx 50 gibt nach. An den US-Börsen zeichnet sich ein gemischter Auftakt ab: Der Dow Jones wird vorbörslich deutlich schwächer erwartet, während der S&P 500 nahezu unverändert notiert und der Nasdaq 100 zulegt. Der Nikkei 225 schloss den Handel in Tokio mit deutlichen Verlusten.

Makroökonomischer Überblick

Die deutsche Industrieproduktion ist im September überraschend um 0,7 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Volkswirte hatten mit einem leichten Rückgang gerechnet. Im Jahresvergleich erhöhte sich die Fertigung um 0,4 Prozent. Der positive Monatswert wird allerdings durch eine deutliche Abwärtsrevision für August relativiert. Das dort gemeldete Wachstum wurde von zwei auf ein Prozent halbiert. Die Daten zeigen damit eine robuste Entwicklung zum Ende des dritten Quartals, liefern aber noch kein eindeutiges Signal für einen nachhaltigen Aufschwung der deutschen Industrie.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Hannover Rück geraten nach ihrer jüngsten Rally unter Druck. Am Markt wachsen die Zweifel, ob die außergewöhnlich hohen Renditen der vergangenen Jahre fortgeschrieben werden können. Für die Vertragserneuerungen 2027 zeichnet sich zunehmender Preisdruck ab, während die Bewertung der Aktie nach dem starken Kursanstieg anspruchsvoller geworden ist. Die Zwischenmitteilung zum dritten Quartal wird am kommenden Montag veröffentlicht und dürfte neue Hinweise auf die Gewinnentwicklung liefern.

Munich Re geben nach der starken Entwicklung der vergangenen Monate ebenfalls nach. Belastend wirken Erwartungen sinkender Preise im Rückversicherungsgeschäft und damit verbundene Risiken für die künftige Profitabilität. Die Aktie notierte im frühen Handel deutlich unter ihrem vorherigen Schlusskurs. Die Quartalsmitteilung folgt am 12. November und rückt damit bereits in den Fokus der Anleger.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bear UG35NP 10,26 27010,671563 Punkte 24,09 Open End X-DAX® Bull HD7TVZ 63,86 19634,265995 Punkte 4,17 Open End Nasdaq-100® Bear UR4JJP 12,51 28239,772681 USD 17,62 Open End Enel S.p.A. Bull HC55RQ 4,55 5,147468 EUR 2,17 Open End IREN Ltd. Bull UG7WLT 4,22 16,223337 USD 4,01 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.11.2026; 09:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Alphabet Inc. Class C Call UG7L9Z 2,52 300,00 USD 5,20 16.06.2027 Siemens Healthineers AG Call UN2Y72 0,34 45,00 EUR 6,80 16.06.2027 Arm Holdings plc ADR Call UG7QDE 3,09 200,00 USD 2,72 16.06.2027 Amazon.com Call UN3N2Y 0,95 300,00 USD 8,13 17.03.2027 Siemens Energy AG Call UN6NBS 0,43 170,00 EUR 5,58 16.06.2027

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.11.2026; 09:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX® Short UG41M9 1,78 30712,391822 Punkte 6 Open End Nasdaq-100® Long UN8QD7 5,02 19976,705478 Punkte 4 Open End DAX® Long HD6SGF 10,82 21941,131929 Punkte 6 Open End Nasdaq-100® Long UN601P 4,24 23971,535875 Punkte 10 Open End adidas AG Long UR4K9Z 14,20 119,733333 EUR 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.11.2026; 09:00 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.