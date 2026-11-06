Großbritannien will Gehaltsangaben in Stellenanzeigen vorschreiben

London, 05. ⁠Nov (Reuters) - Großbritannien will Arbeitgeber dazu verpflichten, in Stellenanzeigen das Gehalt anzugeben. Dies sei Teil der Bemühungen, die Zahl junger Menschen zu verringern, die weder arbeiten noch sich ‌in Schule, Studium oder Ausbildung befinden, sagte Premierminister Andy Burnham am Donnerstag. "Ob man als junger Mensch ins ⁠Berufsleben startet ⁠oder als Elternteil seine Familie versorgen will - man sollte wissen, was ein Job einbringt, bevor man Zeit und Mühe in eine Bewerbung steckt", erklärte Burnham in einer Mitteilung. Die Regierung werde dem Parlament bald ‌einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen, teilte ‌sein Büro mit. Es nannte jedoch keinen Zeitplan.

Der Regierung zufolge hilft die Pflicht zur Gehaltsangabe jungen Menschen bei der ⁠Bewerbung um ihre erste Stelle. Zudem sorge sie für ‌mehr Transparenz bei der Bezahlung ⁠und wirke Ungleichheiten entgegen, die Frauen benachteiligen könnten. Etwas mehr als zwei von fünf Arbeitgebern gäben stets eine Gehaltsspanne an, teilte Burnhams Büro unter ‌Berufung auf Schätzungen des ⁠britischen Personalfachverbands CIPD mit. ⁠Weniger als einer von fünf nenne immer ein konkretes Gehalt. In Großbritannien hat fast eine Million junger Menschen zwischen 16 und 24 Jahren weder Arbeit noch einen Schul-, Studien- oder Ausbildungsplatz. Das sind 13 Prozent dieser Altersgruppe und einer der höchsten Anteile in Europa.

(Bericht von Yoruk BahceliBearbeitet von Scot W. ⁠Stevenson. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)