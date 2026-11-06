Hannover Rück - Auf Allzeithoch!
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Auf Allzeithoch!
Jede Woche filtern wir die 160 Werte aus DAX®, MDAX® und SDAX® nach den Kriterien Momentum und „low volatility“. Unser Ziel ist es, trendstarke, trendstabile und zugleich schwankungsarme Titel zu selektieren. Gerade in solchen Marktphasen spielt diese Kombination ihre Stärken aus. Zusätzlich zur objektiven Auswertung nehmen wir noch einen Abgleich mit dem konkreten Chartverlauf vor. Auf dieser Basis hatten wir zuletzt die Hannover Rück-Aktie als spannenden Tradingkandidaten identifiziert (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 20. Oktober). Mittlerweile entfaltet die damals diskutierte trendbestätigende Flagge ihre Wirkung. Lohn der Mühen ist ein neues Allzeithoch oberhalb der Marke von 292,60 EUR (siehe Chart). Rein rechnerisch hält die trendbestätigende Flaggenkonsolidierung perspektivisch ein Kursziel von rund 350 EUR bereit. Die Relative Stärke nach Levy sorgt aktuell für zusätzlichen Rückenwind, denn mit einem Wert von 1,21 gehört der Rückversicherer zu den absoluten Momentumtitel innerhalb des DAX®. Zur Gewinnsicherung können Anlegerinnen und Anleger den Stop-Loss auf das Niveau der oberen Flaggenbegrenzung (akt. bei 274,82 EUR) nachziehen.
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Hannover Rück (Weekly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Hannover Rück
Quelle: LSEG, tradesignal²
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