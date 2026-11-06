Ifo: Selbständige weiter unter Druck
Berlin, 06. Nov (Reuters) - Der Auftragsmangel bei Selbständigen hält laut einer Ifo-Umfrage an. Beinahe jeder zweite Befragte (45,7 Prozent) berichtet von fehlenden Aufträgen, wie das Münchner Ifo-Institut am Freitag mitteilte. "Sowohl Firmen als auch Privatkunden halten sich zurück. Das trifft die Selbständigen besonders", sagte Ifo-Expertin Katrin Demmelhuber. Eine spürbare Belebung des Geschäfts lasse weiter auf sich warten. Knapp ein Fünftel (19,5 Prozent) der Solo-Selbständigen und Kleinstunternehmen sieht darüber hinaus die eigene wirtschaftliche Existenz bedroht. Damit liegt der Wert deutlich über dem Anteil in der Gesamtwirtschaft (6,7 Prozent). "Bei den Selbständigen kommt die wirtschaftliche Erholung noch nicht in der Breite an", so Expertin Demmelhuber.
(Bericht von Reinhard Becker. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)