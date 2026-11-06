Ifo: Selbständige weiter unter Druck

Berlin, ⁠06. Nov (Reuters) - Der Auftragsmangel bei Selbständigen hält laut einer Ifo-Umfrage an. Beinahe jeder zweite ‌Befragte (45,7 Prozent) berichtet von fehlenden Aufträgen, wie das Münchner Ifo-Institut ⁠am ⁠Freitag mitteilte. "Sowohl Firmen als auch Privatkunden halten sich zurück. Das trifft die Selbständigen besonders", sagte Ifo-Expertin Katrin ‌Demmelhuber. Eine spürbare ‌Belebung des Geschäfts lasse weiter auf sich warten. Knapp ein Fünftel (19,5 ⁠Prozent) der Solo-Selbständigen und Kleinstunternehmen ‌sieht darüber ⁠hinaus die eigene wirtschaftliche Existenz bedroht. Damit liegt der Wert deutlich über dem ‌Anteil ⁠in der Gesamtwirtschaft (6,7 Prozent). "Bei ⁠den Selbständigen kommt die wirtschaftliche Erholung noch nicht in der Breite an", so Expertin Demmelhuber.

(Bericht von Reinhard Becker. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ⁠unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)