Industrieproduktion in Deutschland wächst überraschend

Konjunktur

Wiesbaden (dpa) - Überraschend ist die deutsche Industrie im September trotz Einschränkungen durch die Dürre und negativer Folgen der Kriege im Iran und der Ukraine weiter gewachsen. Die Gesamtproduktion legte im Monatsvergleich saison- und kalenderbereinigt um 0,7 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in Wiesbaden auf Basis vorläufiger Daten mitteilte.

Allerdings wurde der Wert für den Vormonat deutlich nach unten revidiert. Das Wachstum lag im August bei 1 Prozent und nicht wie ursprünglich gemeldet bei 2 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat legte die Fertigung im September um 0,4 Prozent zu. Hier hatten Experten etwas mehr erwartet.