Was bewegt die Aktie?

Iren erzielt im jüngsten Quartal einen Umsatz von 228 Millionen Dollar und übertrifft damit die Erwartungen von 222 Millionen Dollar. Gegenüber dem Vorquartal mit 137 Millionen Dollar entspricht das einem Anstieg von mehr als 60 Prozent. Damit setzt das Unternehmen den Umbau vom Bitcoin-Mining zum Anbieter von Rechenzentrumskapazitäten für KI fort.

Das KI-Cloud-Geschäft trägt inzwischen 200 Millionen Dollar zum Gesamtumsatz bei, gegenüber erwarteten 185 Millionen Dollar. Sein Umsatzanteil steigt innerhalb eines Quartals von 52 auf 88 Prozent. Die Bruttomarge dieses Geschäfts erreicht 86 Prozent und unterstreicht die wirtschaftliche Bedeutung des Bereichs für Iren.

Mit der Inbetriebnahme von Horizon 1 für Microsoft erzielt Iren erstmals 65 Millionen Dollar Leasingumsatz. Gleichzeitig sinkt der Umsatz aus dem Bitcoin-Mining von 67 Millionen Dollar im Vorquartal auf 28 Millionen Dollar. Der Nettoverlust beträgt allerdings weiterhin 263 Millionen Dollar, fällt damit aber geringer aus als die erwarteten 323 Millionen Dollar.

Bei der zweiten Ausbaustufe führen Änderungswünsche von Microsoft zu einer zeitlichen Verschiebung. Ein Teil des Projekts soll dadurch im Januar 2027 statt Ende 2026 in Betrieb gehen. Wenn der Betrieb wie vorgesehen startet, dürfte diese kurze Verschiebung mittelfristig eine untergeordnete Rolle spielen. Zusätzliche langfristige Vereinbarungen ergänzen die Fortschritte bei den bereits gestarteten Kapazitäten.

Für die Aktie bleiben die Finanzierung neuer Investitionen und die damit verbundene Verwässerung wesentliche Risiken. Hinzu kommen die starke Konzentration auf Rechenzentren in Texas und mögliche weitere Projektverschiebungen. Die besseren Geschäftszahlen stehen damit erheblichen Risiken gegenüber, die bereits zu den starken Kursverlusten beigetragen haben.

Charttechnik

Innerhalb der vergangenen zwölf Monate fällt die Iren-Aktie von 75 Dollar auf rund 18 Dollar. Allein innerhalb von zwei Tagen sinkt der Kurs von 24 Dollar auf unter 18 Dollar. Vorbörslich folgt nun ein Anstieg um 18,6 Prozent.

Martins Einschätzung

Der Umbau zum KI-Cloud-Anbieter zeigt deutliche Fortschritte. Das starke Umsatzwachstum und der inzwischen dominierende Cloud-Anteil erhöhen nach dem massiven Kursrückgang die Wahrscheinlichkeit einer Bodenbildung gegenüber einem weiteren starken Kursverfall.

Iren bleibt dennoch mit erheblichen Risiken verbunden. Im direkten Vergleich verdient Nebius derzeit den Vorzug. Für Iren kommt es darauf an, dass die geplanten Kapazitäten tatsächlich den Betrieb aufnehmen.