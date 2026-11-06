Kaliforniens Gouverneur will alle Todesurteile in lebenslange Haft umwandeln

Los Angeles, ⁠05. Nov (Reuters) - Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom will die Todesurteile gegen alle 548 Häftlinge in den Todeszellen des US-Bundesstaates in lebenslange Haft umwandeln. Dies kündigte der Demokrat am Donnerstag in einem dreiseitigen Brief "an alle ‌Kalifornier" an. "Nach fast 30 Jahren in öffentlichen Ämtern habe ich die Grenzen dessen erkannt, was der Staat gerecht leisten kann", schrieb ⁠Newsom. "Ich gehe ⁠diesen Schritt, weil ich fest davon überzeugt bin, dass das Töten im Namen des Staates mit den Werten Kaliforniens unvereinbar ist." Kalifornien hat die meisten zum Tode Verurteilten in der westlichen Hemisphäre.

Newsoms zweite und letzte vierjährige Amtszeit als Gouverneur neigt sich dem ‌Ende zu. Er dürfte sich 2028 um ‌die Präsidentschaftskandidatur seiner Partei bewerben. Der frühere Bürgermeister von San Francisco und Vizegouverneur verhängte im März 2019 ein Moratorium für Hinrichtungen. Das war etwa ⁠zwei Monate nach seinem Amtsantritt. Die letzte Hinrichtung in Kalifornien fand ‌2006 unter dem Republikaner Arnold Schwarzenegger ⁠statt.

Die Debatte über die Todesstrafe in den USA hat sich zuletzt nach einer missglückten Hinrichtung in Tennessee verschärft. Die verurteilte Mörderin Christa Pike überlebte dort am 30. September zwei ‌Versuche, sie mit der Giftspritze ⁠zu töten. Das Thema rückte zudem ⁠stärker in den Blickpunkt, als Verteidigungsminister Pete Hegseth eine Liveübertragung der geplanten Hinrichtung von Nidal Hasan ankündigte. Präsident Donald Trump schloss dies später aus.

In 27 der 50 US-Bundesstaaten ist die Todesstrafe gesetzlich vorgesehen. Die Hinrichtungen konzentrieren sich jedoch auf wenige Staaten. Mehr als 20 Bundesstaaten haben die Todesstrafe ganz abgeschafft. Weltweit vollstrecken der Menschenrechtsorganisation Amnesty International zufolge etwa 15 Länder Todesurteile.

(Bericht von ⁠Steve GormanBearbeitet von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)