Kreise/CDU einig: Aigner soll Bundespräsidentin werden
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - In der CDU-Führung besteht Einigkeit darüber, dass die CSU-Politikerin und bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner Bundespräsidentin werden soll. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus mehreren hochrangigen Quellen der Union./mfi/ctt/DP/mis
Das könnte dich auch interessieren
Plus-Analysen
Nach Kurssturz: Wie günstig Alphabet jetzt wirklich istgestern, 10:56 Uhr · onvista
PlusFünf Metriken im Check
Zeichnen oder nicht? Unser Votum zur Anthropic-Aktie04. Nov. · onvista
Plusonvista-Analyse zum Mega-Börsengang