Kreise/CDU einig: Aigner soll Bundespräsidentin werden

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

BERLIN (dpa-AFX) - In der CDU-Führung besteht Einigkeit darüber, dass die CSU-Politikerin und bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner Bundespräsidentin werden soll. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus mehreren hochrangigen Quellen der Union./mfi/ctt/DP/mis

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Nach den Midterms
Trump kündigt baldige Entscheidung zum Iran-Krieg anheute, 04:59 Uhr · dpa-AFX
Trump kündigt baldige Entscheidung zum Iran-Krieg an
Vonovia, LEG Immobilien und Co.
Was das Grundgesetz zur Vergesellschaftung sagt02. Nov. · dpa-AFX
Was das Grundgesetz zur Vergesellschaftung sagt
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Fünf Metriken im Check
Nach Kurssturz: Wie günstig Alphabet jetzt wirklich istgestern, 10:56 Uhr · onvista
Plus
onvista-Analyse zum Mega-Börsengang
Zeichnen oder nicht? Unser Votum zur Anthropic-Aktie04. Nov. · onvista
Plus
Bis zu sieben Prozent Rendite
So kommst du an die Hyperscaler-Anleihen ran04. Nov. · onvista
Alle Plus-Analysen