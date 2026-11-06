Lufthansa: Bis 9,20 Euro bleibt Kurspotenzial

Was bewegt die Aktie?

Barclays hebt die Einstufung der Lufthansa-Aktie von Underweight auf Equal Weight an und nimmt damit eine weniger negative Haltung ein. Gleichzeitig steigt das Kursziel von 7,50 Euro auf 8,40 Euro. Der Aktienkurs liegt bereits ungefähr auf diesem Niveau. Damit lässt das neue Ziel von Barclays beim gegenwärtigen Kurs nur noch wenig Spielraum für einen weiteren Anstieg.

Bernstein erhöht das Kursziel ebenfalls, von neun Euro auf 9,50 Euro. Die Einstufung Market Perform entspricht dabei einer neutralen Haltung: Erwartet wird eine Kursentwicklung im Einklang mit dem Gesamtmarkt. Beide Häuser beurteilen die Perspektiven damit inzwischen positiver. Ihre neutralen Einstufungen zeigen zugleich, dass die höheren Ziele mit weiterhin zurückhaltenden Erwartungen an die relative Entwicklung der Lufthansa-Aktie verbunden sind.

Ein wesentlicher Einfluss bleibt die Entwicklung der Treibstoffpreise. Niedrigere Ölpreise und günstigere Kerosinpreise unterstützen den Kursanstieg. Für die weitere Entwicklung zählt, wie sich die Kerosinpreise verändern und in welchem Umfang Lufthansa daraus Vorteile ziehen kann. Auch bei weiter sinkenden Ölpreisen könnte die zusätzliche Entlastung bei Kerosin verzögert eintreten. Teilweise zerstörte und hoch ausgelastete Raffinerien begrenzen das Potenzial für eine Ausweitung der Verarbeitung.

Bei der Bewertung liegt das Kurs/Gewinn-Verhältnis aktuell bei 6,7 und damit ungefähr im Durchschnitt der vergangenen drei Jahre. Dieser Wert erscheint für Lufthansa realistisch. Frühere Zeiträume bieten wegen der damals niedrigen Gewinne und entsprechend hohen Bewertungsverhältnisse einen schwächeren Vergleich. Bei Kursen von neun bis 9,20 Euro dürfte die Bewertung etwa das 7,5-Fache des Gewinns erreichen. Das begrenzt den vertretbaren Bewertungsspielraum unter den gegenwärtigen Bedingungen.

Charttechnik

Die Lufthansa-Aktie hat eine fallende Trendlinie nach oben überwunden, die über fast ein halbes Jahr bestand. Auf der Unterseite bildet der Bereich um sieben Euro eine Unterstützung. Die obere Begrenzung liegt bei rund zehn Euro.

Als nächstes realistisches Ziel kommt die Zone zwischen neun und 9,20 Euro infrage. Dort liegen frühere Hochstände; zugleich könnte der Kurs ungefähr in diesem Bereich eine Kurslücke schließen.

Martins Einschätzung

Das verbleibende Potenzial reicht zunächst bis neun bis 9,20 Euro. Ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von etwa 7,5 markiert dabei die derzeit vertretbare Bewertungsgrenze. Für höhere Kurse braucht Lufthansa weitere fundamentale Verbesserungen. Entscheidend bleibt, welchen Vorteil das Unternehmen aus der Entwicklung der Kerosinpreise ziehen kann.