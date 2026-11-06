Berlin, ⁠06. Nov (Reuters) - Die CDU will Medienberichten zufolge die CSU-Politikerin Ilse Aigner für ‌das Amt des Bundespräsidenten nominieren. Dies berichteten "Bild", "Spiegel" und "Süddeutsche Zeitung" ⁠am ⁠Freitag übereinstimmend. Die 61-Jährige wäre die erste Frau an der Staatsspitze der Bundesrepublik. Aigner ist derzeit ‌Präsidentin des bayerischen ‌Landtags. Im Kabinett von Kanzlerin Angela Merkel war ⁠sie einst Bundeslandwirtschaftsministerin. Das neue ‌deutsche Staatsoberhaupt ⁠und Nachfolger von Frank-Walter Steinmeier (SPD) wird von der Bundesversammlung am 30. Januar ‌kommenden ⁠Jahres gewählt. Aigner ⁠hat bereits aus den Reihen von SPD und Grünen Zustimmung erfahren, womit ihre Wahl im Januar als gesichert gelten dürfte.

(Bericht von Alexander RatzRedigiert von ⁠Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)