Medien: CDU will Ilse Aigner für das Amt des Bundespräsidenten nominieren
Berlin, 06. Nov (Reuters) - Die CDU will Medienberichten zufolge die CSU-Politikerin Ilse Aigner für das Amt des Bundespräsidenten nominieren. Dies berichteten "Bild", "Spiegel" und "Süddeutsche Zeitung" am Freitag übereinstimmend. Die 61-Jährige wäre die erste Frau an der Staatsspitze der Bundesrepublik. Aigner ist derzeit Präsidentin des bayerischen Landtags. Im Kabinett von Kanzlerin Angela Merkel war sie einst Bundeslandwirtschaftsministerin. Das neue deutsche Staatsoberhaupt und Nachfolger von Frank-Walter Steinmeier (SPD) wird von der Bundesversammlung am 30. Januar kommenden Jahres gewählt. Aigner hat bereits aus den Reihen von SPD und Grünen Zustimmung erfahren, womit ihre Wahl im Januar als gesichert gelten dürfte.
(Bericht von Alexander RatzRedigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich an berlin.newsroom@tr.com)