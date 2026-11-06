Medien: CDU will Ilse Aigner für das Amt des Bundespräsidenten nominieren

Reuters · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Berlin, ⁠06. Nov (Reuters) - Die CDU will Medienberichten zufolge die CSU-Politikerin Ilse Aigner für ‌das Amt des Bundespräsidenten nominieren. Dies berichteten "Bild", "Spiegel" und "Süddeutsche Zeitung" ⁠am ⁠Freitag übereinstimmend. Die 61-Jährige wäre die erste Frau an der Staatsspitze der Bundesrepublik. Aigner ist derzeit ‌Präsidentin des bayerischen ‌Landtags. Im Kabinett von Kanzlerin Angela Merkel war ⁠sie einst Bundeslandwirtschaftsministerin. Das neue ‌deutsche Staatsoberhaupt ⁠und Nachfolger von Frank-Walter Steinmeier (SPD) wird von der Bundesversammlung am 30. Januar ‌kommenden ⁠Jahres gewählt. Aigner ⁠hat bereits aus den Reihen von SPD und Grünen Zustimmung erfahren, womit ihre Wahl im Januar als gesichert gelten dürfte.

(Bericht von Alexander RatzRedigiert von ⁠Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Verzögerungen bei Boxer und Munition
Rheinmetall senkt Prognose 2026 erneut - Aktie fällt04. Nov. · dpa-AFX
Rheinmetall senkt Prognose 2026 erneut - Aktie fällt
SK Hynix und Samsung
Südkoreas Börse bricht wegen Sorgen um KI und Ölpreise einheute, 01:57 Uhr · dpa-AFX
Südkoreas Börse bricht wegen Sorgen um KI und Ölpreise ein
Quartalszahlen
Telekom will Aktien zurückkaufen - Dividende steigtgestern, 06:05 Uhr · dpa-AFX
Telekom-Logo an einer modernen Fassade
Fünfte Warnung in elf Monaten
Rheinmetall-Gewinnwarnung schockt Anleger - Kurseinbruchgestern, 08:43 Uhr · dpa-AFX
Ein Panzer von Rheinmetall ist zu sehen.
Jahresausblick bestätigt
Daimler Truck überrascht positiv – US-Geschäft zieht anheute, 06:05 Uhr · dpa-AFX
Daimler Truck überrascht positiv – US-Geschäft zieht an
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Fünf Metriken im Check
Nach Kurssturz: Wie günstig Alphabet jetzt wirklich istgestern, 10:56 Uhr · onvista
Plus
onvista-Analyse zum Mega-Börsengang
Zeichnen oder nicht? Unser Votum zur Anthropic-Aktie04. Nov. · onvista
Plus
Bis zu sieben Prozent Rendite
So kommst du an die Hyperscaler-Anleihen ran04. Nov. · onvista
Alle Plus-Analysen