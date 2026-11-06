Melania Trump wirbt bei Russen und Ukrainern für Frieden

Washington, 05. ⁠Nov (Reuters) - US-First-Lady Melania Trump hat am Donnerstag im Weißen Haus Vertreter Russlands und der Ukraine empfangen und beide Seiten aufgerufen, die "Menschlichkeit über den Krieg" zu stellen. Unter den Teilnehmern des seltenen ‌direkten Treffens war Kirill Dmitrijew, der Sondergesandte des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Die US-Regierung verstärkt damit ihre Bemühungen, den ⁠Krieg in ⁠der Ukraine zu beenden. Für den 10. und 11. November sind trilaterale Gespräche von Vertretern der USA, der Ukraine und Russlands in Abu Dhabi geplant.

Anlass der Begegnung war eine sechstägige Waffenruhe in der von Russland kontrollierten Stadt Oleschky, die ‌Melania Trump mitvermittelt hatte. Sie lief am ‌Sonntag aus. Melania Trump sagte, sie sei "in jeder Phase der Planung" beteiligt gewesen. Dmitrijew überreichte ihr die Zeichnung eines Mädchens, das ⁠sich nach seinen Worten entschieden habe, "mit seiner Familie in Russland ‌zu leben". Die ukrainischen Vertreter verliehen ⁠Melania Trump einen staatlichen Orden für ihren Einsatz bei der Rückführung ukrainischer Kinder. Zu der Delegation gehörte der Abgeordnete David Arachamija.

Der Empfang fand nach den Zwischenwahlen vom ‌Dienstag statt. Dabei nahmen ⁠die Demokraten den Republikanern die Mehrheit ⁠im Kongress ab. Dies gilt als Rückschlag für Präsident Donald Trump. Die Demokraten dürften auf mehr Hilfe für die Ukraine dringen und die jüngste Annäherung Trumps an Moskau infrage stellen. Der US-Präsident hatte sich in den vergangenen Wochen zunehmend kritisch über den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj geäußert.

(Bericht von Steve Holland und Bo Erickson. Geschrieben von Isabelle NoackRedigiert ⁠von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)