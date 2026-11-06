Was bewegt die Aktie?

MP Materials erzielt einen Gewinn von 0,04 Dollar je Aktie. Erwartet war ein Verlust von 0,01 Dollar je Aktie und damit ein Ergebnis auf dem Niveau des Vorquartals. Der Wechsel vom erwarteten Verlust zum Gewinn ist eine deutliche Verbesserung. Auch der Umsatz übertrifft mit 147 Millionen Dollar die Erwartungen von weniger als 120 Millionen Dollar.

Besonders positiv entwickelt sich das Geschäft mit den seltenen Erden Neodym und Praseodym. Die Produktion steigt um 41 Prozent und überschreitet erstmals die Marke von 1.000 Tonnen. Damit nimmt die produzierte Menge deutlich zu. Gleichzeitig wächst der Absatz noch wesentlich stärker als die Produktion.

Die Verkäufe legen um 94 Prozent auf 1.020 Tonnen zu. MP Materials verkauft damit ungefähr die Menge, die das Unternehmen produziert. Der kräftige Absatzanstieg begleitet somit den Ausbau der Produktion. Einige große Kunden bevorzugen dabei Produkte aus amerikanischer Herstellung gegenüber einem Bezug aus China.

Die Aktie steigt vorbörslich um fünf Prozent, nachdem sie am Vortag sechs Prozent verloren hatte. Das Plus gleicht damit einen Teil des vorherigen Rückgangs aus. Politische Unsicherheit bleibt ein Belastungsfaktor: Demokratische Mehrheiten könnten neue staatliche Unternehmensbeteiligungen und Abnahmezusagen erschweren. Solche Beteiligungen hatte die Regierung unter Donald Trump begonnen.

Die Bewertung bleibt mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 126 auf Basis der erwarteten Gewinne der kommenden zwölf Monate hoch. MP Materials befindet sich allerdings erst seit wenigen Monaten im Übergang zu positiven Gewinnerwartungen. Zahlreiche Verlustquartale prägen die vergangenen zwölf Monate. Die Bewertung anhand vergangener Gewinne bietet deshalb nur begrenzte Orientierung für die aktuelle Einordnung der Aktie.

Charttechnik

Vom Hoch um 100 Dollar ist der Kurs bis in den Unterstützungsbereich um 30 Dollar gefallen. Eine Gegenbewegung bis etwa 45 Dollar erscheint wahrscheinlich. Dort liegt ein wichtiger Widerstand, der weitere Kurssteigerungen erschweren dürfte.

Wenn sich die Gegenbewegung über einen längeren Zeitraum entwickelt, können fallende Trendlinien und horizontale Widerstände zusammentreffen. Das würde die technischen Hürden für einen weiteren Anstieg verstärken.

Martins Einschätzung

Die starken Geschäftszahlen und der Unterstützungsbereich um 30 Dollar machen eine kleine Position für einen langfristigen Einstieg interessant. Voraussetzung ist die Bereitschaft, große Kursschwankungen auszuhalten. Das hohe Kurs/Gewinn-Verhältnis und die politischen Unsicherheiten sprechen für eine begrenzte Positionsgröße.