Nasdaq-100 Index® - Die volle Breitseite

Autsch! Diese Kursentwicklung verursacht ernsthafte Schmerzen, denn mit einem Kursverlust von 6,36 % war es der schwächste Handelstag seit März 2020. Charttechnisch musste der Nasdaq-100® gestern nicht nur ein Abwärtsgap (28.276 zu 28.078 Punkte) einstecken und die 200-Tage-Linie (akt. bei 27.977 Punkten) preisgeben, sondern letztlich unterschritt das Technologieaktienbarometer auch noch das Julitief bei 27.176 Punkten. Aufgrund dieser negativen Weichenstellungen hat die Gefahr einer Topbildung spürbar zugenommen. Die verschiedenen Hochpunkte bei rund 26.000 Punkten markieren jetzt den nächsten Auffangbereich. Von Herbst 2025 bis Ende Januar 2026 hatte der Nasdaq-100® auf diesem Niveau mehrfach wichtige Wendepunkte etabliert, ehe im April endgültig der Ausbruch nach oben gelang. Insgesamt geht es zunächst darum, ein neues Marktgleichgewicht zu finden. Für einen kleinen Hoffnungsschimmer sorgt dabei der MACD. Zwar ist der Trendfolger weiterhin „short“ positioniert, doch der Indikator notiert bereits auf einem niedrigen Niveau. Um allerdings den größten Druck von den Technologiewerten zu nehmen, müsste zumindest das o. g. Julitief zeitnah zurückerobert werden.

Nasdaq-100 Index® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Nasdaq-100 Index®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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