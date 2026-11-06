Netflix: Spin-off-Serie zu 'Stranger Things' kommt 2028

LOS ANGELES (dpa-AFX) - Für Fans der Mystery-Serie "Stranger Things" hat Netflix gute Nachrichten. Mit "Other Worlds: A Stranger Things Adventure" hat der Streamingriese eine Spinoff-Serie angekündigt, die 2028 Premiere feiern soll. Die neue Reihe führt in die 1950er Jahre zurück und ist damit zeitlich vor der Kult-Serie "Stranger Things" angesiedelt.

Mit der von 2016 bis 2025 in fünf Staffeln laufenden Original-Serie um die gruseligen Abenteuer von Kindern in der fiktiven Kleinstadt Hawkins hatten die Serienschöpfer Matt und Ross Duffer ein weltweites Phänomen geschaffen. Die Mischung aus Fantasy, Mystery, Horror und Coming-of-Age-Story mit viel 80er-Jahre-Flair und Popkultur-Anspielungen traf den Nerv der Zeit. Die Sci-Fi-Mystery-Serie machte Figuren wie Eleven (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard), Will (Noah Schnapp), Hopper (David Harbour) und Joyce (Winona Ryder) bekannt.

Spinoff-Serie spielt in den 1950er Jahren

Mit einem kurzen Teaser stimmt Netflix nun auf die Prequel-Serie ein. Ein Fahrrad, mit einem Radio am Lenker, liegt auf dem Boden. Die Kamera schwenkt hoch auf einen Zaun mit dem Warnhinweis auf ein Sperrgebiet, dann weiter in den dunklen Abendhimmel, wo es zu einer lauten Explosion kommt. Dazu erscheint der Hinweis 19. April 1955 mit der Ortsmarke Marion in Nevada.

Die Duffer-Brüder sind als Co-Schöpfer und ausführende Produzenten zusammen mit Showrunnerin und Autorin Kate Trefry an Bord. Der britische Regisseur Joe Wright ("Abbitte", "Die dunkelste Stunde") soll bei den ersten drei Folgen Regie führen.

"Es ist Stranger Things, aber gleichzeitig herrlich neu", kündigten die Duffer-Brüder in einer Mitteilung an. Es werde neue Schauplätze, Heldenfiguren und Bösewichte geben. "Ach, mehr dürfen wir leider noch nicht verraten. Jetzt geht's erst einmal ans Casting. Bis dahin gilt: Behaltet den Himmel im Auge, Nerds!".

Trefry hatte zuvor das Theaterstück "Stranger Things: The First Shadow", geschrieben, das ebenfalls zeitlich vor der Original-Serie spielte. Es erzählte die Vorgeschichte um den diabolischen Vecna, der später Unheil über Hawkins bringt./mub/DP/he