Niederlande und Spanien schicken Kandidaten ins Rennen um Lagarde-Nachfolge

Madrid/Berlin 06. Nov (Reuters) - ⁠Im Rennen um die Nachfolge der scheidenden EZB-Präsidentin Christine Lagarde kommt es zu einer Entscheidung zwischen Bewerbern aus Spanien und den Niederlanden. Die Regierung in Madrid nominierte ihren Kandidaten Pablo Hernandez de Cos am Freitag in einem Schreiben an den Vorsitzenden der Eurogruppe, Kyriakos Pierrakakis. De Cos ist ‌Generaldirektor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel und leitete früher die spanische Zentralbank. Spaniens Vizeregierungschef Carlos Cuerpo pries De Cos als Bewerber mit "besonnener Hand und inspirierender Führung". Mit ⁠Klaas Knot schicken ⁠auch die Niederlande einen früheren Zentralbankchef an den Start, der über viel Erfahrung im geldpolitischen Metier verfügt. Damit läuft es auf einen Zweikampf zwischen diesen beiden Kandidaten hinaus - ein Personal-Duell, über das bereits seit längerem spekuliert wurde.

Ein Deutscher hatte noch nie den Chefposten bei der Europäischen Zentralbank inne, die in Frankfurt ihren Sitz hat. Doch dürfte Deutschland als größte Volkswirtschaft ‌im Euroraum bei der anstehenden Besetzung von frei werdenden Posten ‌im Direktorium der EZB auf jeden Fall zum Zuge kommen.

GELEGENHEIT FÜR EIN PERSONALTABLEAU

Bei den europäischen Beratungen der nächsten Wochen und Monate gebe es viele Gelegenheiten, "ein Tableau" aufzusetzen, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius in Berlin: "Und ⁠daran wird sich die Bundesregierung beteiligen", fügte er hinzu. Lagarde wird ihr Amt Anfang Februar vorzeitig ‌niederlegen. Die Finanzminister der Euro-Staaten wollen die Kandidaturen ⁠für die Nachfolge der Französin bei einem Treffen am Montag sichten. Der kommende EZB-Präsident wird von den EU-Ländern auf Grundlage einer Empfehlung der Euro-Staaten ernannt. Für die Entscheidung wird laut Insidern das Gipfeltreffen am 17. und 18. Dezember angepeilt.

Lagardes Rückzug bietet ‌den europäischen Staats- und Regierungschefs die Möglichkeit, ⁠noch vor der Wahl in Frankreich im Frühjahr ⁠die Nachfolge an der EZB-Spitze zu regeln. Zudem ebnet dies den Weg für eine Paketlösung, die auch nächstes Jahr frei werdende Führungsposten umfasst - so die Nachfolge der deutschen EZB-Direktorin Isabel Schnabel, die Anfang Januar 2027 zum Internationalen Währungsfonds wechselt. 2027 wird auch die Stelle des Chefvolkswirts frei, sodass eine Gesamtlösung naheliegt. Die Amtszeit des Iren Philip Lane als EZB-Chefvolkswirt endet am 31. Mai. Mit Jürgen Stark (2006 bis 2011) und Otmar Issing (1998 bis 2006) hatte Deutschland in der Historie der im Juni 1998 gegründeten EZB bereits zwei Mal diesen ⁠einflussreichen Posten besetzt.

(Bericht von Jesus Aguado, Reinhard Becker. Mitarbeit Linda Pasquini, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)