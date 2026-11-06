Original-Research: aap Implantate AG (von BankM AG): Kaufen

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Original-Research: aap Implantate AG - von BankM AG

06.11.2026 / 11:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von BankM AG zu aap Implantate AG

     Unternehmen:               aap Implantate AG
     ISIN:                      DE000A3H2101

     Anlass der Studie:         Aufnahme der Coverage, Basisstudie
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      06.11.2026
     Kursziel:                  EUR 1,68
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monate
     Letzte Ratingänderung:     Keine
     Analyst:                   Dr. Roger Becker, CEFA

Fokus auf Traumatologie - EBITDA Break-even in Sicht - KE angekündigt

Die aap Implantate AG (aap; ISIN DE000A3H2101, Regulierter Markt, General
Standard) hat sich mit ihrer Fokussierung auf den Traumatologie-Markt einen
Teilbereich der chirurgischen Orthopädie, der sich mit Verletzungen des
Bewegungsapparats - hier speziell mit Fixierungstechnologien - erschlossen
(Marktvolumen je nach Quelle zw. $ 7,9 und $ 11,5 Mrd.).

Dieses Segment wird von fünf großen Playern, die etwa 77% des Marktes
kontrollieren, dominiert; gleichwohl hat sich aap im Markt etabliert und
verfügt mit ihrer einzigartigen, patentierten LOQTEQ-Technologie über ein
Alleinstellungsmerkmal. Seit dem ersten Quartal 2026 ist die gesamte
Produktpalette MDR-zertifiziert, was einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil
nach sich zieht. Das intuitiv trivial klingende Prinzip "one hole, one
screw, one step" umschreibt den USP insofern treffend, als mit einem Schritt
die winkelstabile Fixierung bei gleichzeitiger Kompression bei der
operativen Behandlung von Knochenbrüchen erfolgt. Wettbewerber benötigen
hierzu noch zusätzliches Werkzeug und Material.

Das LOQTEQ-Portfolio aus Platten und Schrauben deckt die häufigsten
Frakturmuster an den oberen und unteren Extremitäten ab; mit der
Produktpipeline soll die Indikationsabdeckung weiter auf 90% steigen. Die
wichtigsten Absatzmärkte für aap sind EMEA, die USA, Lateinamerika und APAC.

Eine separate Upside-Option ergibt sich aus der antibakteriellen
Silberbeschichtung für Trauma-Implantate, die darauf abzielt, das
Infektionsrisiko nach Knochenbruch-Operationen zu reduzieren. Nach dem
positiven Abschluss der klinischen Humanstudie im August 2025 ist der
Zulassungsantrag für 2028/29 vorgesehen. Erste Umsatzbeiträge halten wir
frühestens ab 2030 für möglich.

KE: Der mehrjährige Aufwand der MDR-Zertifizierung hat signifikante Mittel
verzehrt. Nun ist die "Handbremse gelöst", um den Vertrieb ihrer
Traumaprodukte zu forcieren. Zudem sollen jährlich etwa zwei neue Produkte
entwickelt werden. Für die strategischen Ziele werden EUR 2 Mio. benötigt, die
im Rahmen einer Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht und Überbezug eingeworben
werden sollen.

Ausblick: aap hat eine Guidance für das operative Ergebnis 2026 bekannt
gegeben mit einem EBITDA zwischen EUR -1 und +1,5 Mio. Im optimistischen
Szenario würde dies den ersten operativen break-even seit 10 Jahren auf
Ebene der Gruppe bedeuten.

Unsere post-money DCF-Analyse ergibt einen Wert pro Aktie von EUR 1,68 und
führt mit einem Potenzial von 17,7% in Bezug auf den Kurs vom 5.11.2026 von
EUR 1,43 (ex-Bezugsrecht) zu unserem Rating "Kaufen".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=4601b61b9cad77f7abd49bda82209cda

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen:
BankM AG
Dr. Roger Becker
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
Tel. +49 69 71 91 838-46
Fax +49 69 71 91 838-50
roger.becker@bankm.de

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https://eqs-news.com/?origin_id=cac836d9-d9c6-11f1-b46d-066675bb9927&lang=de

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