Original-Research: aap Implantate AG (von BankM AG): Kaufen

^ Original-Research: aap Implantate AG - von BankM AG 06.11.2026 / 11:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von BankM AG zu aap Implantate AG Unternehmen: aap Implantate AG ISIN: DE000A3H2101 Anlass der Studie: Aufnahme der Coverage, Basisstudie Empfehlung: Kaufen seit: 06.11.2026 Kursziel: EUR 1,68 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: Keine Analyst: Dr. Roger Becker, CEFA Fokus auf Traumatologie - EBITDA Break-even in Sicht - KE angekündigt Die aap Implantate AG (aap; ISIN DE000A3H2101, Regulierter Markt, General Standard) hat sich mit ihrer Fokussierung auf den Traumatologie-Markt einen Teilbereich der chirurgischen Orthopädie, der sich mit Verletzungen des Bewegungsapparats - hier speziell mit Fixierungstechnologien - erschlossen (Marktvolumen je nach Quelle zw. $ 7,9 und $ 11,5 Mrd.). Dieses Segment wird von fünf großen Playern, die etwa 77% des Marktes kontrollieren, dominiert; gleichwohl hat sich aap im Markt etabliert und verfügt mit ihrer einzigartigen, patentierten LOQTEQ-Technologie über ein Alleinstellungsmerkmal. Seit dem ersten Quartal 2026 ist die gesamte Produktpalette MDR-zertifiziert, was einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil nach sich zieht. Das intuitiv trivial klingende Prinzip "one hole, one screw, one step" umschreibt den USP insofern treffend, als mit einem Schritt die winkelstabile Fixierung bei gleichzeitiger Kompression bei der operativen Behandlung von Knochenbrüchen erfolgt. Wettbewerber benötigen hierzu noch zusätzliches Werkzeug und Material. Das LOQTEQ-Portfolio aus Platten und Schrauben deckt die häufigsten Frakturmuster an den oberen und unteren Extremitäten ab; mit der Produktpipeline soll die Indikationsabdeckung weiter auf 90% steigen. Die wichtigsten Absatzmärkte für aap sind EMEA, die USA, Lateinamerika und APAC. Eine separate Upside-Option ergibt sich aus der antibakteriellen Silberbeschichtung für Trauma-Implantate, die darauf abzielt, das Infektionsrisiko nach Knochenbruch-Operationen zu reduzieren. Nach dem positiven Abschluss der klinischen Humanstudie im August 2025 ist der Zulassungsantrag für 2028/29 vorgesehen. Erste Umsatzbeiträge halten wir frühestens ab 2030 für möglich. KE: Der mehrjährige Aufwand der MDR-Zertifizierung hat signifikante Mittel verzehrt. Nun ist die "Handbremse gelöst", um den Vertrieb ihrer Traumaprodukte zu forcieren. Zudem sollen jährlich etwa zwei neue Produkte entwickelt werden. Für die strategischen Ziele werden EUR 2 Mio. benötigt, die im Rahmen einer Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht und Überbezug eingeworben werden sollen. Ausblick: aap hat eine Guidance für das operative Ergebnis 2026 bekannt gegeben mit einem EBITDA zwischen EUR -1 und +1,5 Mio. Im optimistischen Szenario würde dies den ersten operativen break-even seit 10 Jahren auf Ebene der Gruppe bedeuten. Unsere post-money DCF-Analyse ergibt einen Wert pro Aktie von EUR 1,68 und führt mit einem Potenzial von 17,7% in Bezug auf den Kurs vom 5.11.2026 von EUR 1,43 (ex-Bezugsrecht) zu unserem Rating "Kaufen". Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen: BankM AG Dr. Roger Becker Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt Tel. +49 69 71 91 838-46 Fax +49 69 71 91 838-50 roger.becker@bankm.de --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=cac836d9-d9c6-11f1-b46d-066675bb9927&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2429996 06.11.2026 CET/CEST °