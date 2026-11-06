Original-Research: Agilyx ASA (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Agilyx ASA - from Montega AG

06.11.2026 / 14:23 CET/CEST
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result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of Montega AG to Agilyx ASA

     Company Name:                Agilyx ASA
     ISIN:                        NO0010872468

     Reason for the research:     Update
     Recommendation:              Kaufen
     from:                        06.11.2026
     Target price:                3,00 EUR
     Target price on sight of:    12 Monaten
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Patrick Speck, CESGA

Agilyx stärkt EPR-Plattform durch Joint Venture in Frankreich

Agilyx hat am 5.11. gemeldet, dass die Tochtergesellschaft GreenDot eine
Vereinbarung zum Erwerb von 50% des französischen EPR-Dienstleisters Valorie
SAS mit den 100%-Töchtern Léko und Léko Pro getroffen hat. Verkäufer ist der
Umweltdienstleister Reclay International, mit dem GreenDot fortan ein Joint
Venture eingeht.

Zweitgrößter und aufstrebender Akteur in Frankreich: Léko ist in Frankreich
derzeit die einzige Alternative zum Branchenprimus Citeo im Markt und
erzielt vergleichbar mit 'Der Grüne Punkt' in Deutschland Einnahmen über die
Erweiterte Herstellerverantwortung (EPR - Extended Producer Responsibility),
wonach Markenartikler dazu verplichtet sind, für die Sammlung, Sortierung
und das Recycling von in Umlauf gebrachten Haushaltsverpackungen Sorge zu
tragen. Seit Beginn der Geschäftstätigkeit in 2020 ist Léko auf Umsatzerlöse
von 41,1 Mio. EUR in 2025 gewachsen (CAGR 2023-2025: 78%) und dürfte damit
inzwischen einen Marktanteil von rund 2% inne haben. In Frankreich fallen
pro Jahr rund 4,5 Mio. Tonnen Plastikmüll an, wobei die Recyclingquote mit
ca. 27% weit unter dem EU-Durchschnitt (42%) rangiert.

Signifikante Synergien: GreenDot profitiert von der strategischen
Erweiterung der EPR-Plattform insbesondere über drei Kanäle: (1) Léko
ermöglicht einen erweiterten Zugang zu mehr und höherwertigem Feedstock für
das mechanische Recycling (MR), das durch die neue EU-Verpackungsverordnung
PPWR einen regulatorisch getriebenen Wachstumsmarkt darstellt (vgl. unsere
Initialstudie vom 19.10.2026). GreenDot verfügt seit der Übernahme der RG
Group im Februar 2026 auch bereits über MR-Kapazitäten in Frankreich (ca.
30kt p.a.). (2) GreenDot gewinnt gegenüber den internationalen Kunden Profil
als One-Stop-Shop für eine paneuropäische EPR Compliance und kann
Serviceleistungen sowie die KI-gestützte und cloudbasierte
EPR-Berichtsplattform osapiens noch besser vermarkten. (3) Das JV eröffnet
weiterhin Synergiepotenzial durch Kosteneinsparungen (MONe: 2-5 Mio. EUR
p.a.) bei IT, digitalen Tools und im Accounting, die perspektivisch mit dem
weiteren Wachstum von Léko noch zunehmen sollten.

Finanzierung ohne Verwässerung: GreenDot beabsichtigt, den Martkanteil von
Léko mittelfristig auf 10% auszubauen. Der Kaufpreis von 4 Mio. EUR kann
sich bei Erreichen bestimmter Milestones (100 bzw. 150 Mio. EUR Umsatz) noch
erhöhen, beläuft sich aber maximal auf das dreifache der anfänglichen
Zahlung und die Milestones sind an die Realisierung der Synergien gebunden.
Die Finanzierung erfolgt aus den vorhandenen liquiden Mitteln und geht ohne
Verwässerung einher. Des Weiteren wird Léko als 50:50 Joint Venture nicht
konsolidiert.

Fazit: Die Teilhabe am französischen EPR-Markt ist u.E. ein strategisch
sinnvoller Schritt zum Ausbau der europäischen Recycling-Plattform. Zwar
beeinflusst die Transaktion das Zahlenwerk von Agilyx bzw. GreenDot durch
die Nicht-Konsolidierung unmittelbar nicht wesentlich, überzeugt uns durch
das vielfältige Synergiepotenzial aber dennoch und untermauert die zentrale
Annahme des Investment Cases, wonach der Konzern in den kommenden Jahren vor
allem durch das mechanische Recycling hochprofitables Wachstum erzielt. Wir
erachten das Chance-Risiko-Profil der Aktie vor diesem Hintergrund als sehr
attraktiv und bestätigen unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von 3,00
EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

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https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=7a5c29183a7eeb7f3e499f753da50782

Contact for questions:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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