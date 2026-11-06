Original-Research: Bastei Lübbe AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Bastei Lübbe AG - von Montega AG

06.11.2026 / 14:24 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Bastei Lübbe AG

     Unternehmen:               Bastei Lübbe AG
     ISIN:                      DE000A1X3YY0

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      06.11.2026
     Kursziel:                  11,00 EUR (zuvor: 12,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Tim Kruse, CFA; Ingo Schmidt, CIIA

Ergebnisentwicklung in Q2 unter Erwartung - Guidance für das Gesamtjahr
gesenkt

Die Bastei Lübbe AG hat in Q2 des GJ 2026/27 (Juli bis September) bei Umsatz
und Ergebnis deutlich unter Vorjahr abgeschnitten und unsere Erwartungen
verfehlt. Der Vorstand hat daraufhin die Prognose für das Gesamtjahr
angepasst.

[Tabelle]

Der Umsatz sank in Q2 auf 30,6 Mio. EUR (-10,1% yoy). Nach dem starken Q1
(+7,0% yoy) ergibt sich für H1 ein Minus von 3,2% auf 55,2 Mio. EUR. Im
Vorjahreszeitraum hatten einige Blockbuster maßgeblich zum Umsatz
beigetragen, die im aktuellen Programm fehlen. Grundsätzlich hatten wir
aufgrund des starken Vorjahres mit einem Umsatzrückgang gerechnet, sind von
der Stärke auch im Hinblick auf die positive Entwicklung im
Belletristikmarkt, der im selben Zeitraum zwischen 2,7% und 5,8% gewachsen
ist, jedoch überrascht.

Das EBIT fiel in Q2 auf 2,5 Mio. EUR deutlicher als erwartet (-46,5% yoy).
Die EBIT-Marge verbesserte sich zwar gegenüber dem Q1-Wert von 4,4% auf nun
8,3% deutlich, lag aber spürbar unter dem Vorjahr (13,9%). Ursächlich
hierfür war die schwache Rohertragsmarge, die dem positiven Trend in Q1
(50,2%) nicht folgen konnte und mit 47,6% deutlich unsere Erwartung
verfehlte (MONe: 51%). Die nachhaltige Verbesserung im Deckungsbeitrag war
in Q2 somit noch nicht sichtbar. Zwar zeigten sich die eingeleiteten
Effizienzmaßnahmen in der Reduktion der sonstigen betrieblichen Aufwendungen
(-5,3%), aber reichten nicht aus, um die schwächere Rohertragsmarge und
gestiegenen Personalkosten (+5,8%) auszugleichen.

Guidance angepasst: Der Vorstand erwartet nun einen Umsatz von 114 bis 118
Mio. EUR (zuvor: 118 bis 122 Mio. EUR; Vj.: 118,4 Mio. EUR). Das EBIT soll
nun zwischen 9 und 11 Mio. EUR liegen (zuvor: 10 bis 12 Mio. EUR). Als
Gründe nennt das Unternehmen den schwachen Buchmarkt und die anhaltende
Kaufzurückhaltung der Verbraucher. Eingeleitete Kostenanpassungen sollen
dennoch eine weitere Verbesserung der Profitabilität in H2 ermöglichen. Die
Vergleichsbasis zum Vorjahreszeitraum ist niedrig, da die Rohertragsmarge in
H2 2025/26 bei nur rund 45% lag. Das obere Ende der Spanne setzt jedoch eine
signifikante Margenerholung voraus, die wir im Hinblick auf die Entwicklung
in Q2 nicht sehen, sodass wir unsere Ergebniserwartung reduziert haben.

Fazit: Das zweite Quartal hat trotz einer sequenziellen Ergebnisverbesserung
insgesamt enttäuscht, sodass die Senkung der Jahresziele u.E. nur
folgerichtig ist. Den Investment Case sehen wir insgesamt dennoch intakt.
Bastei Lübbe ist im Segment Young & New Adult sowie im Digitalgeschäft stark
positioniert, und die Kostenmaßnahmen zeigen bei den sonstigen betrieblichen
Aufwendungen erste Wirkung und dürften die Marge in H2 stützen. Bei einem
EV/EBIT 2026/27e von 7,9x erachten wir die Bewertung auch im Vergleich zur
Peergroup (13,1x) weiterhin als attraktiv. Wir bestätigen unsere
Kaufempfehlung, senken das Kursziel jedoch aufgrund der reduzierten
Schätzungen auf 11,00 EUR (zuvor: 12,00 EUR).



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=757f7e28a0e14876b424be9e0363bc12

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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https://eqs-news.com/?origin_id=9bf8d6fa-d9e3-11f1-b46d-066675bb9927&lang=de

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