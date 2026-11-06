Original-Research: IVU Traffic Technologies AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: IVU Traffic Technologies AG - von Montega AG

06.11.2026 / 09:38 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu IVU Traffic Technologies AG

     Unternehmen:               IVU Traffic Technologies AG
     ISIN:                      DE0007448508

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      06.11.2026
     Kursziel:                  35,00 EUR (zuvor: 29,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann

9M 2026: Zunehmende Skalierung eröffnet Margenpotenzial

Die IVU Traffic Technologies AG hat die Zahlen zum dritten Quartal 2026
vorgelegt und diese im Rahmen eines Earnings Calls erläutert.

[Tabelle]

Glättung der Saisonalität dämpft Q3-Wachstum: Der Umsatz stieg im Q3 auf
39,5 Mio. EUR (+4,5% yoy) und nach neun Monaten auf 111,5 Mio. EUR (+9,6%
yoy). Damit setzt sich das gewohnte saisonale Bild fort. Da sich die
wiederkehrenden Erlöse zunehmend gleichmäßig über das Jahr verteilen, fällt
das Umsatzwachstum zu Jahresbeginn stärker aus (Q1: +13,3%, Q2: +12,1% yoy)
und schwächt sich in der zweiten Jahreshälfte ab. Die wiederkehrenden Erlöse
erhöhten sich in den ersten neun Monaten um 13,4% yoy auf 57,8 Mio. EUR und
erreichten damit einen Umsatzanteil von 51,8%. Im Gesamtjahr dürfte dieser
Anteil aufgrund der höheren Projektabrechnungen im Q4 leicht darunter
liegen. Besonders dynamisch entwickelten sich die Hosting-Erlöse mit einem
Wachstum von 21,7% yoy. Hierzu dürfte vor allem die hohe Nachfrage von
Bestandskunden vor dem Hintergrund steigender Anforderungen an die
Cybersicherheit beitragen. Zusätzlich gibt es auch Neukunden, die direkt im
SaaS-Modell starten, wie es zuletzt Velvet angekündigt hat. Über den
Auftragsbestand hinaus, der die Umsatzguidance für 2026 vollständig und
bereits rund zwei Drittel des noch nicht öffentlich quantifizierten
Umsatzplans für 2027 abdeckt, sieht der Vorstand eine weiterhin hohe
Marktnachfrage nach den Lösungen der IVU.

Deutliche EBIT-Steigerung bei moderatem Personalaufbau: Das EBIT stieg im Q3
auf 6,9 Mio. EUR (+25,3% yoy), die EBIT-Marge erreichte 17,5% (Vj.: 14,6%).
Auffällig ist insbesondere die Entwicklung des Personalaufwands, der im Q3
lediglich um 1,0% auf 20,3 Mio. EUR zunahm und damit die selektive
Einstellungspolitik widerspiegelt, die insbesondere seit Q2 verfolgt wird.
Nach neun Monaten belief sich das EBIT auf 10,2 Mio. EUR (+56,4% yoy). Zum
Erreichen der FY-Guidance von rund 22 Mio. EUR reicht nun bereits ein
Q4-EBIT von 11,8 Mio. EUR (Q4/25: 12,0 Mio. EUR), sodass wir eine Erfüllung
der angehobenen Jahresziele erwarten (MONe EBIT FY2026: 22,2 Mio. EUR).

Mittel- und langfristige Margenprognose angepasst: Wir überarbeiten unsere
mittel- und langfristigen Margenerwartungen und sehen ein höheres
Margenpotenzial als bislang modellseitig abgebildet. Für den Terminal Value
setzen wir nun eine EBIT-Marge von 20,0% (zuvor: 17,5%) an. Ausschlaggebend
hierfür sind insbesondere die zunehmenden Skaleneffekte aus der bereits
aufgebauten Personalkapazität, die sich im Q3 erstmals verstärkt im
Zahlenwerk widerspiegeln, nachdem das erste Halbjahr noch durch
Sondereffekte belastet war. Darüber hinaus erwarten wir weitere
Wachstumsimpulse durch die webbasierte -Produktwelt, die mit einem
geringeren Wartungsaufwand einhergehen dürfte und damit die Skalierbarkeit
des Geschäftsmodells verbessert. Schließlich sehen wir angesichts der
starken Marktstellung und der umfangreichen Referenzen Potenzial für eine
höhere Preisdurchsetzung. Die hohe Relevanz der IVU-Lösungen für
Verkehrsbetreiber sowie der vergleichsweise geringe Anteil der
Softwarekosten an deren Gesamtkosten dürften die Bereitschaft erhöhen, für
Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit entsprechende Preise zu zahlen.

Fazit: IVU bestätigt mit der soliden operativen Entwicklung ihre hohe
Visibilität und Verlässlichkeit. Gleichzeitig eröffnen die zunehmenden
Skaleneffekte weiteres Margenpotenzial, während die verstärkte
Kapitalmarktkommunikation die Wahrnehmung der Equity Story verbessern
dürfte. Insgesamt sehen wir den Investment Case damit weiter gestärkt und
bestätigen die Kaufempfehlung mit einem auf 35,00 EUR (zuvor: 29,00 EUR)
erhöhten Kursziel.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=8149d471b7a88831fc9600e40dc01982

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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