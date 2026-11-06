Original-Research: Nynomic AG (von Montega AG): 30,00 EUR

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Original-Research: Nynomic AG - von Montega AG

06.11.2026 / 10:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Nynomic AG

     Unternehmen:               Nynomic AG
     ISIN:                      DE000A0MSN11

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                30,00 EUR
     seit:                      06.11.2026
     Kursziel:                  Kaufen
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Nicklas Frers

Wachstumsdynamik beschleunigt sich in Q3 weiter - obere Spanne der Guidance
im Visier

Nynomic hat am Donnerstag vorläufige Kennzahlen für die ersten neun Monate
2026 veröffentlicht. Die Zahlen belegen eine eindrucksvolle Fortsetzung des
operativen Turnarounds. Neben einer erneut beschleunigten Top-Line-Dynamik
im dritten Quartal unterstreichen insbesondere der massive Anstieg des
Auftragsbestands sowie ein starker Ergebnissprung die operative
Skalierbarkeit.

[Tabelle]

achstumsbeschleunigung in Q3 und starker operativer Hebel: Der Konzernumsatz
kletterte in den ersten neun Monaten um 16,2% yoy auf 75,4 Mio. EUR. Daraus
errechnet sich für das isolierte Q3/2026 ein Umsatz von rund 27,7 Mio. EUR
(+21,5% yoy), nach einem Wachstum von +8,3% in Q1 und +18,2% in Q2.
Wesentliche Wachstumstreiber bleiben die hohe Nachfrage im Segment Clean
Tech, getrieben von Halbleiteranwendungen sowie der Gasmesstechnik für
KI-Energieinfrastruktur. Auf der Ergebnisseite entfaltet das
Effizienzprogramm NyFIT in Kombination mit dem dynamischen Umsatzwachstum
seine volle Wirkung. Das 9M-EBIT stieg auf 4,9 Mio. EUR (EBIT-Marge: 6,5%).
Im dritten Quartal lag die implizite EBIT-Marge bereits bei 11,2% (Q3- EBIT:
ca. 3,1 Mio. EUR), was den Zielpfad in Richtung der mittelfristigen
15%-Marke unterstreicht. Unseres Erachtens dürfte dabei im kommenden Jahr
eine zweistellige EBIT-Marge die nächste logische Konseqzuenz sein.

Auftragsbestand auf hohem Niveau (Book-to-Bill 1,5x in Q3): Der
Auftragsbestand kletterte per 30.09.2026 auf 77,3 Mio. EUR (+59% yoy vs.
48,5 Mio. EUR; +21,7% qoq vs. 63,5 Mio. EUR). Daraus errechnet sich für das
dritte Quartal ein Auftragseingang von ca. 41,5 Mio. EUR, was einer
gestiegenen Book-to-Bill-Ratio von 1,5x entspricht (Q2: 1,3x). Dieser
anhaltend hohe Auftragsvorlauf sichert die Visibilität für das
Schlussquartal sowie das Geschäftsjahr 2027 deutlich ab.

Vorstand peilt oberes Ende der Guidance an: Der Vorstand hat die
Ganzjahresprognose 2026 (Umsatz: 100,0 bis 105,0 Mio. EUR; EBIT-Marge: 6,0
bis 8,0%) grundsätzlich bestätigt, hält die Zielerreichung vor dem
Hintergrund der aktuellen Dynamik nun jedoch explizit am oberen Ende beider
Korridore für gut erreichbar. Wir sehen unsere Schätzungen (Umsatz 107,9
Mio. EUR; EBIT-Marge 7,9%) damit vollumfänglich bestätigt. Insbesondere in
der Top-Line ist das Übertreffen der Guidance mit Blick auf die aktuelle
Run-Rate und einem saisonal bedingt starken Q4 u.E. wahrsscheinlich.

Fazit: Nynomic hat im dritten Quartal geliefert und bewiesen, dass der
Margenhebel bei anziehender Auslastung voll greift. Angesichts des
Rekord-Auftragsbestands und der zweistelligen Q3-EBIT-Marge sehen wir das
Unternehmen bestens positioniert für ein starkes Jahresendspurt-Quartal. Wir
bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 30,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=8d2738bdd4badd04f703480348ba06a1

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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