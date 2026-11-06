Original-Research: PVA TePla AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: PVA TePla AG - von Montega AG

06.11.2026 / 10:10 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu PVA TePla AG

     Unternehmen:               PVA TePla AG
     ISIN:                      DE0007461006

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      06.11.2026
     Kursziel:                  46,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Nicklas Frers

Q3-Update: Starker Auftragseingang hält an; Guidance bestätigt

PVA TePla hat die Zahlen für die ersten neun Monate 2026 vorgelegt. Während
das Neunmonatsergebnis erwartungsgemäß von den bekannten H1-Sondereffekten
und Vorbelastungen geprägt war, unterstreicht das dritte Quartal den
operationalen Wendepunkt. Ein stark sequentiell verbessertes EBITDA,
anhaltend hohe Auftragseingänge und die Bestätigung der Jahresprognose
unterstreichen das intakte Fundament für das deutliche Wachstum in 2027.

[Tabelle]

Auftragslage kratzt an Allzeithoch: Der Auftragseingang stieg in 9M/26
spürbar um 55,0% yoy auf 273,4 Mio. EUR (9M/25: 176,5 Mio. EUR), was einer
Book-to-Bill-Ratio von 1,50 entspricht. Das Metrologie-Geschäft wuchs
dynamisch um 76,0% yoy auf 148,4 Mio. EUR (Anteil: 54%) und profitierte von
Qualifizierungen bei mittlerweile 5 Tier-1-Kunden in den Bereichen Memory
und Logic. Um die anhaltend hohe Nachfrage zu bedienen, wird der Ausbau der
Kapazitäten in Westhausen für Ultraschall-Inspektionssysteme (SAM) wie
geplant bis Ende des Jahres betriebsbereit sein. Material Solutions legte um
36,0% yoy auf 125,0 Mio. EUR zu. Der Q3-Auftragseingang im Segment wurde
dabei primär von Systemen für den Energiesektor getrieben. Zudem gelang im
Bereich der Kristallzuchtanlagen für Indiumphosphid (InP) bereits der Gewinn
eines zweiten Kunden, wenngleich dieser Markt erst ab 2027 spürbare
Auftrags- und Umsatzrelevanz entfalten dürfte. Das Management betonte, dass
der Q3-Auftragseingang (86,7 Mio. EUR) die eigenen Erwartungen übertroffen
hat.

Umsatz- und Ergebnisentwicklung: Q3 zeigt eine deutliche sequentielle
Erholung. Nach 9M/26 lag der Konzernumsatz mit EUR 181,8 Mio. leicht über
Vorjahr (+3,7% yoy). Im dritten Quartal beschleunigte sich das Wachstum auf
+12,3% yoy auf 62,7 Mio. EUR. Das 9M-EBITDA in Höhe von 10,4 Mio. EUR
(Marge: 5,7%) spiegelte noch die schwache Auslastung sowie die
H1-Sondereffekte (ca. EUR 5 Mio.) wider. Im Segment Material Solutions lag
die EBITDA-Marge in 9M/26 mit 2,4% noch auf einem historisch niedrigen
Niveau. Ursächlich hierfür war der Produktmix infolge verhaltener
Auftragseingänge aus H1 2025, der die Auslastung belastete. Mit dem
schrittweisen Abarbeiten dieser Altprojekte zeichnet sich nun eine Erholung
der Marge ab. Metrology hingegen erreicht eine Q3-EBITDA-Marge von 22,6%
(9M: 15,6%), was den steigenden Anteil hochprofitabler, vollautomatischer
Systeme (76% des Umsatzes in der akustischen Metrology) unterstreicht. Im
dritten Quartal zeigte sich konzernweit die erhoffte Minderung des
Margendrucks. Die Bruttomarge stieg auf 30,8% (Q2: 28,1%) und die
EBITDA-Marge erholte sich sequentiell deutlich auf 9,6%.

Guidance für 2026 bestätigt - Ausblick signalisiert deutlichen
Wachstumssprung ab 2027: Das Management bestätigte die Jahresprognose
(Umsatz: 255-275 Mio. EUR, EBITDA am unteren Ende der Spanne von 26-31 Mio.
EUR). Um das EBITDA-Ziel zu erreichen, ist ein anspruchsvolles viertes
Quartal erforderlich (benötigtes EBITDA: ca. 16 Mio. EUR). Das Management
zeigte sich im Call zuversichtlich, diesen Zielwert zu erreichen, verwies
hierbei auf den Terminplan für die verbleibenden Auslieferungen gegen
Jahresende, flache OpEx-Aufwendungen sowie eine erwartete Erholung der
Bruttomarge in den mittleren 30%-Bereich. Das primäre operative Risiko liegt
derzeit in der fristgerechten Abwicklung im vierten Quartal. Während die
PVA-Lieferketten (europäisch basiert) aktuell stabil sind, verlängern sich
die Lieferzeiten marktweit leicht. Mit Blick über das laufende Jahr hinaus
bildet das Rekord-Auftragspolster das Fundament für eine spürbare
Beschleunigung des Umsatzwachstums und der Profitabilität ab dem
Geschäftsjahr 2027.

Fazit: PVA TePla hat mit den Q3-Zahlen den operativen Wendepunkt wie
prognostiziert vollzogen. Der Auftragsboom sichert bereits eine deutliche
Wachstumsbeschleunigung für 2027 ab. Für das Erreichen der Guidance im
laufenden Jahr kommt es nun rein auf die punktgenaue Abwicklung im vierten
Quartal an. Wir bestätigen unsere Kaufen-Empfehlung mit einem Kursziel von
46,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=ed8da587ef3f19598756c76845f2f9d4

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
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