Preis für Opec-Öl deutlich gefallen
dpa-AFX · Uhr
WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist deutlich gefallen. Wie die Opec am Freitag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Donnerstag 90,82 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 5,84 Dollar weniger als am Mittwoch. Die Opec berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jsl/stk
Das könnte dich auch interessieren
Plus-Analysen
Nach Kurssturz: Wie günstig Alphabet jetzt wirklich istgestern, 10:56 Uhr · onvista
PlusFünf Metriken im Check
Zeichnen oder nicht? Unser Votum zur Anthropic-Aktie04. Nov. · onvista
Plusonvista-Analyse zum Mega-Börsengang