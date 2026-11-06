Preis für Opec-Öl deutlich gefallen

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WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist deutlich gefallen. Wie die Opec am Freitag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Donnerstag 90,82 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 5,84 Dollar weniger als am Mittwoch. Die Opec berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jsl/stk

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