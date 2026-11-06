Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Führerschein-Reform

dpa-AFX · Uhr
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AUGSBURG (dpa-AFX) - 'Augsburger Allgemeine' zu Führerschein-Reform

Die Reform ist ein kleines Beispiel, wie sich das überregulierte Land selbst ein Stück weit befreit. Immer enger ist das Geflecht an Vorschriften in den vergangenen Jahrzehnten geworden, das zu einer gut gemeinten Selbstfesselung führte. Die schwarz-rote Koalition sollte das, was ihr bei der Fahrerlaubnis gelungen ist, auf großen Maßstab übertragen. In der Verwaltung, beim Arbeitsschutz, im Umweltrecht und den Sozialsystemen - überall kann entrümpelt, gestrichen und digitalisiert werden./yyzz/DP/zb

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