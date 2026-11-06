Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu Steinmeier-Nachfolge

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

BAYREUTH (dpa-AFX) - 'Nordbayerischer Kurier' zu Steinmeier-Nachfolge

Ilse Aigner kennt also nicht nur das politische Geschäft, sondern genauso das echte Malochen. Mehrere Ministerpräsidenten und Landeschefs der CDU, aber auch prominente Akteure von SPD und Grünen haben sich bereits öffentlich hinter eine Kandidatur der CSU-Politikerin gestellt. Eine solche breite Rückendeckung ist selten in der Politik. Es wäre fast schon fahrlässig, dieser nicht nachzugehen./yyzz/DP/zb

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Vonovia, LEG Immobilien und Co.
Was das Grundgesetz zur Vergesellschaftung sagt02. Nov. · dpa-AFX
Was das Grundgesetz zur Vergesellschaftung sagt
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Fünf Metriken im Check
Nach Kurssturz: Wie günstig Alphabet jetzt wirklich istgestern, 10:56 Uhr · onvista
Plus
onvista-Analyse zum Mega-Börsengang
Zeichnen oder nicht? Unser Votum zur Anthropic-Aktie04. Nov. · onvista
Plus
Bis zu sieben Prozent Rendite
So kommst du an die Hyperscaler-Anleihen ran04. Nov. · onvista
Alle Plus-Analysen