Produktionsplus im September spricht für Belebung der Industriekonjunktur

Berlin, 06. Nov (Reuters) - ⁠Die deutschen Unternehmen haben ihre Produktion im September überraschend gesteigert und damit ein weiteres Aufschwungsignal gesendet. Industrie, Bau und Energieversorger stellten zusammen 0,7 Prozent mehr her als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit einer Stagnation gerechnet, nach einem Zuwachs von revidiert 1,0 (vorläufiger Wert: 2,0) ‌Prozent im August. Der Ausstoß der Industrie legte im September um 1,7 Prozent zu und konnte den deutlichen Verlust zur Jahresmitte wieder aufholen, wie das Wirtschaftsministerium mitteilte.

"Die zuletzt deutliche Stimmungsaufhellung in der Industrie, ⁠die hohen Auftragsbestände ⁠und das Auslaufen von

produktionsdämpfenden Sondereffekten sprechen für eine Belebung der Industriekonjunktur zum Jahresende", hieß es weiter. Insgesamt fiel das Produktionsvolumen im Sommerquartal allerdings um 0,4 Prozent geringer aus als im zweiten Quartal. Die positive Entwicklung im letzten Monat des Sommerquartals ist maßgeblich auf den Zuwachs in der Automobilindustrie zurückzuführen: Hier wurde die Fertigung um 17,1 Prozent zum Vormonat hochgefahren. In diesem Bereich hatte die Produktion in den beiden ‌Monaten zuvor unter anderem aufgrund von Produktionsumstellungen und Werksferien auf einem ‌niedrigen Niveau gelegen, wie Destatis erläuterte.

KOMMT DÄMPFER FÜR DEUTSCHE EXPORTE IN USA?

"Der Anstieg der Industrieproduktion zeigt: Die Erholung der deutschen Industrie und damit der deutschen Wirtschaft ist intakt", erklärte der wissenschaftliche Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), ⁠Sebastian Dullien. Allerdings brächten die Wahlergebnisse in den USA auch ein Risiko für den Boom beim Bau von ‌Rechenzentren mit sich. In vielen US-Bundesstaaten haben die Demokraten ⁠gewonnen, die tendenziell dem Bau von Rechenzentren skeptischer gegenüberstehen. Auch eine Reihe von Volksentscheiden gegen Rechenzentren waren erfolgreich. "Das könnte die deutschen Exporte in die USA etwas dämpfen, da zuletzt deutsche Unternehmen als Lieferanten von elektronischer Ausrüstung und Ausrüstungen für die Energieversorgung stark von dem KI-Boom in ‌den USA profitiert hatten", sagte der IMK-Ökonom.

Der deutsche Industriesektor ⁠hatte im September wieder mehr Bestellungen erhalten und ⁠sich damit etwas vom Auftragseinbruch im August erholt. Das Neugeschäft legte um 4,4 Prozent zu. "Robuste Auftragseingänge und die in verschiedenen Industriezweigen bereits prall gefüllten Orderbücher dürften ein gutes Fundament für eine weitere Stabilisierung der Produktion sein", meint Marc Schattenberg, Volkswirt bei Deutsche Bank Research. Das spiegelten auch die zuletzt deutlich optimistischeren Stimmungsindikatoren wider. Allerdings dürften zunächst die hohen Öl- und Gaspreise sowie der strukturelle Wandel in Schlüsselindustrien einer noch kräftigeren Erholung im Wege stehen, so der Experte. Dennoch bietet der überraschende Anstieg der Produktion im September einen weiteren Lichtblick zum Ende des dritten Quartals, in dem die deutsche Wirtschaft trotz ⁠der Belastungen infolge des Iran-Krieges um 0,2 Prozent zugelegt hat. Im Schlussquartal dürfte die Wirtschaft nach Einschätzung der Bundesbank spürbar wachsen.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Ralf Banser - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)