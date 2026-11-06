Rheinmetall: Bei 800 Euro überwiegen die Kurschancen

Was bewegt die Aktie?

Die Rheinmetall-Aktie setzt ihren Kursrückgang nach der zweiten Prognosesenkung fort. Mit der Vorlage der Zahlen hat das Unternehmen seine Erwartungen erneut reduziert. Der Kurs liegt inzwischen bei etwa 810 Euro und damit nur knapp über dem Bereich von 800 Euro.

Nach den Zahlen fallen die Kursziele durchgehend niedriger aus. Metzler reduziert das Ziel von 2.180 auf 1.750 Euro, Kepler von 1.900 auf 1.450 Euro. UBS setzt das Kursziel bei 1.100 Euro an, Bernstein bei 1.000 Euro. Die Kürzungen betragen zwischen 16 und 30 Prozent, im Durchschnitt sind es 22 Prozent.

Zwei Einstufungen wechseln von Outperform auf Neutral beziehungsweise Marketperform, die übrigen bleiben bei einer Kaufempfehlung. Selbst die neutralen Bewertungen verbinden sich mit Kurszielen, die etwa 200 bis 400 Euro über dem aktuellen Aktienkurs liegen. Ein Anstieg von rund 810 auf 1.200 Euro entspräche einem Kursgewinn von fast 50 Prozent.

Gleichzeitig ist das Kurs/Gewinn-Verhältnis unter 19 gesunken und liegt damit wieder auf dem Bewertungsniveau von Ende 2024. Damals kostete die Aktie etwa 420 bis 430 Euro, inzwischen sind es rund 800 Euro. Die Gewinne sind in diesem Zeitraum somit stärker gestiegen als der Aktienkurs. Gegenüber zwischenzeitlichen Bewertungsniveaus von etwa 56 bis 57 liegt das Verhältnis inzwischen auch deutlich unter dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre.

Ein Risiko bleibt die mögliche Verschiebung der Verteidigungsausgaben hin zu Drohnen und automatisierten Lenkgeschossen. Rheinmetall ist bei Radpanzern und Panzern stark vertreten. Die bestehende Auftragslage bietet weiterhin viel abzuarbeitendes Geschäft. Damit steht der Sorge über eine veränderte Ausrichtung der Verteidigungsindustrie ein umfangreicher Bestand an Aufträgen gegenüber.

Martins Einschätzung

Um 800 Euro überwiegen die Chancen auf steigende Kurse gegenüber dem Risiko weiterer Rückgänge. Die deutlich gesunkene Bewertung und die bestehenden Aufträge sprechen für ein positives Chance-Risiko-Verhältnis. Das weitere Abwärtspotenzial erscheint auf diesem Niveau begrenzt.

Eine Einigung zwischen Russland und der Ukraine könnte zunächst weitere Kursverluste bei Rüstungsaktien auslösen. Auch Rheinmetall dürfte dann kurzfristig nachgeben. Nach einer solchen Reaktion könnten sich erneut attraktive Chancen auf steigende Kurse ergeben. Wer diesen möglichen kurzfristigen Rückgang vermeiden möchte, kann eine solche Einigung zunächst abwarten.