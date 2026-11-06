Was bewegt die Aktie?

Rheinmetall steigert den Umsatz im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahresquartal um 32 Prozent auf 3,15 Milliarden Euro. Die Markterwartung lag mit 3,23 Milliarden Euro höher. Gleichzeitig wächst das operative Ergebnis um fast zwei Drittel auf mehr als 550 Millionen Euro. Die operative Marge steigt von 14,8 auf 17,5 Prozent. Damit verbessert sich die Profitabilität deutlich, während der Umsatz hinter den Erwartungen zurückbleibt.

Beim Auftragseingang zeigt sich dagegen eine Abschwächung gegenüber sehr starken Vergleichswerten. Neue Aufträge über 2,89 Milliarden Euro stehen einem Quartalsumsatz von 3,15 Milliarden Euro gegenüber. Das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz liegt damit unter eins, der Auftragsbestand sinkt leicht. Verzögerungen beim Boxerprojekt und bei der Abnahme von Artilleriemunition belasten die Entwicklung. Für das Boxerprojekt verschiebt sich die Erwartung von 2026 auf 2027.

Rheinmetall reduziert deshalb die Umsatzprognose für das Gesamtjahr von bislang 13,7 bis 14,2 Milliarden Euro auf rund 13,2 Milliarden Euro. Die neue Prognose liegt damit rund 500 Millionen Euro unter der bisherigen Untergrenze. Der Markt hatte 13,9 Milliarden Euro erwartet. Bereits im August hatte das Unternehmen seine Umsatzprognose nach dem Wegfall des F126-Fregattenprojekts gesenkt. Nun folgt eine weitere Korrektur der Erwartungen für das laufende Jahr.

Auch bei der operativen Marge reduziert Rheinmetall die Jahresprognose von 19 auf rund 18,5 Prozent. Zugleich erwartet das Unternehmen weiterhin einen positiven freien Mittelzufluss. Wenn die verschobenen Abnahmen von Artilleriemunition im nächsten Quartal oder im kommenden Jahr erfolgen, könnten die jeweiligen Ergebnisse stärker ausfallen. JPMorgan senkt unterdessen das Kursziel von 1.350 auf 1.150 Euro und behält die neutrale Einstufung bei.

Martins Einschätzung

Das kräftige Wachstum und die höhere Quartalsmarge sprechen für eine weiterhin starke operative Entwicklung. Die erneute Prognosesenkung zeigt zugleich, wie stark Projekttermine und Abnahmen die Geschäftsentwicklung beeinflussen.

Nach dem Kursverlust erscheint die Aktie mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 22,3 wieder ausgesprochen attraktiv. Bei Kursen um 800 Euro liegt diese Bewertung im unteren 20er-Bereich. Gemessen am Wachstum ist der Bewertungsabschlag inzwischen ausreichend groß. Die zeitliche Unsicherheit bei Aufträgen und Abnahmen bleibt dabei ein wesentliches Risiko.