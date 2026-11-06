Rüstungsaktie nach deutlichem Kursverlust

Rheinmetalls Prognosesenkung macht die Aktie attraktiv

onvista · Uhr

Die Rheinmetall-Aktie verliert nach den Quartalszahlen fast 18 Prozent und fällt unter 830 Euro. Trotz kräftiger Zuwächse bei Umsatz und operativem Ergebnis senkt das Unternehmen erneut seine Jahresprognose. Nach dem Kursrückgang erscheint die Bewertung angesichts des Wachstums attraktiv.

Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Was bewegt die Aktie?

Rheinmetall steigert den Umsatz im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahresquartal um 32 Prozent auf 3,15 Milliarden Euro. Die Markterwartung lag mit 3,23 Milliarden Euro höher. Gleichzeitig wächst das operative Ergebnis um fast zwei Drittel auf mehr als 550 Millionen Euro. Die operative Marge steigt von 14,8 auf 17,5 Prozent. Damit verbessert sich die Profitabilität deutlich, während der Umsatz hinter den Erwartungen zurückbleibt.

Beim Auftragseingang zeigt sich dagegen eine Abschwächung gegenüber sehr starken Vergleichswerten. Neue Aufträge über 2,89 Milliarden Euro stehen einem Quartalsumsatz von 3,15 Milliarden Euro gegenüber. Das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz liegt damit unter eins, der Auftragsbestand sinkt leicht. Verzögerungen beim Boxerprojekt und bei der Abnahme von Artilleriemunition belasten die Entwicklung. Für das Boxerprojekt verschiebt sich die Erwartung von 2026 auf 2027.

Rheinmetall reduziert deshalb die Umsatzprognose für das Gesamtjahr von bislang 13,7 bis 14,2 Milliarden Euro auf rund 13,2 Milliarden Euro. Die neue Prognose liegt damit rund 500 Millionen Euro unter der bisherigen Untergrenze. Der Markt hatte 13,9 Milliarden Euro erwartet. Bereits im August hatte das Unternehmen seine Umsatzprognose nach dem Wegfall des F126-Fregattenprojekts gesenkt. Nun folgt eine weitere Korrektur der Erwartungen für das laufende Jahr.

Auch bei der operativen Marge reduziert Rheinmetall die Jahresprognose von 19 auf rund 18,5 Prozent. Zugleich erwartet das Unternehmen weiterhin einen positiven freien Mittelzufluss. Wenn die verschobenen Abnahmen von Artilleriemunition im nächsten Quartal oder im kommenden Jahr erfolgen, könnten die jeweiligen Ergebnisse stärker ausfallen. JPMorgan senkt unterdessen das Kursziel von 1.350 auf 1.150 Euro und behält die neutrale Einstufung bei.

Martins Einschätzung

Das kräftige Wachstum und die höhere Quartalsmarge sprechen für eine weiterhin starke operative Entwicklung. Die erneute Prognosesenkung zeigt zugleich, wie stark Projekttermine und Abnahmen die Geschäftsentwicklung beeinflussen.

Nach dem Kursverlust erscheint die Aktie mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 22,3 wieder ausgesprochen attraktiv. Bei Kursen um 800 Euro liegt diese Bewertung im unteren 20er-Bereich. Gemessen am Wachstum ist der Bewertungsabschlag inzwischen ausreichend groß. Die zeitliche Unsicherheit bei Aufträgen und Abnahmen bleibt dabei ein wesentliches Risiko.

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Rheinmetall

Das könnte dich auch interessieren

Rechenzentren steigern Wachstum und Marge
AMD: Der Kursrückgang macht die Aktie attraktiver04. Nov. · onvista
AMD: Der Kursrückgang macht die Aktie attraktiver
Nach Quartalszahlen
Apples hohe Bewertung begrenzt das Kurspotenzial03. Nov. · onvista
Apples hohe Bewertung begrenzt das Kurspotenzial
Mietwachstum und Zinsen prägen die Aktie
Vonovia: Die Aktie hat Potenzial bis 20 Euro04. Nov. · onvista
Vonovia: Die Aktie hat Potenzial bis 20 Euro
Deutsche-Bank-Aktie mit höherer Ertragskraft
Deutsche Bank: Günstige Bewertung bietet Kurspotenzial02. Nov. · onvista
Deutsche Bank: Günstige Bewertung bietet Kurspotenzial
Schwaches Kundengeschäft
Teamviewer-Aktie verliert nach Zahlen 28 Prozent03. Nov. · onvista
Teamviewer-Aktie verliert nach Zahlen 28 Prozent
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Fünf Metriken im Check
Nach Kurssturz: Wie günstig Alphabet jetzt wirklich istgestern, 10:56 Uhr · onvista
Plus
onvista-Analyse zum Mega-Börsengang
Zeichnen oder nicht? Unser Votum zur Anthropic-Aktie04. Nov. · onvista
Plus
Bis zu sieben Prozent Rendite
So kommst du an die Hyperscaler-Anleihen ran04. Nov. · onvista
Alle Plus-Analysen