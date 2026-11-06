ROUNDUP: Autozulieferer Stabilus senkt Mittelfristziele - Aktie unter Druck

KOBLENZ (dpa-AFX) - Der Auto- und Industriezulieferer Stabilus muss wegen schlechterer Aussichten für seine Geschäfte in China und Nordamerika seine Mittelfristziele kürzen. Für die Region Americas schreibt das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr 2025/26 (per Ende September) Millionen ab. Dies führte im Schlussquartal zu einem operativen Verlust. Aktionäre müssen sich zudem auf eine niedrigere Dividende einstellen.

Am Aktienmarkt kamen die am Donnerstag nach Börsenschluss veröffentlichten Informationen schlecht an. Zwischenzeitlich sackte das Papier um zehn Prozent ab, konnte die Verluste jedoch zuletzt auf etwa weniger als 3 Prozent eindämmen.

"Gerade die Automobilindustrie steht derzeit vor besonderen Herausforderungen", kommentierte Konzernchef Michael Büchsner den Schritt. Vor dem Hintergrund eines anhaltend herausfordernden Umfelds der Branche, insbesondere reduzierter Absatzerwartungen im Geschäft in China und Nordamerika sowie einer geringeren Investitionsneigung bei Produktionsausrüstung, geht Stabilus nun von weniger Umsatz und Marge aus als bisher.

Im Geschäftsjahr 2030 dürfte der Umsatz daher bei 1,5 Milliarden Euro liegen, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Bisher hatte Stabilus hier 500 Millionen Euro mehr angepeilt. Die bereinigte Marge auf das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll noch bei 12 bis 15 statt bisher erwarteten 15 Prozent liegen. Die in Teilen überraschend schwache Nachfrage in der Region Americas führte im abgelaufenen Geschäftsjahr zudem zu einer Abschreibung von 67 Millionen Euro, die im vierten Quartal verbucht wurde.

Im vierten Geschäftsquartal sank der Umsatz im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 4,4 Prozent auf 302 Millionen Euro. Das bereinigte Ebit sank von 34,0 auf 28,9 Millionen Euro. Beide Kenngrößen liegen dem Unternehmen zufolge über den Markterwartungen. Inklusive der Abschreibung wird Stabilus im Schlussabschnitt einen operativen Verlust von 48,1 Millionen Euro verbuchen. Im Geschäftsjahr 2026 dürfte das Ergebnis im Tagesgeschäft voraussichtlich um ein Viertel auf 63,7 Millionen Euro gesunken sein.

An die Aktionäre wollen die Koblenzer vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats und der Hauptversammlung 0,22 Euro je Anteilschein ausschütten. Im Geschäftsjahr 2025 waren es noch 0,35 Euro gewesen./nas/he/lew/mis