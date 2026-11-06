Rüstung "Made in Germany" - Sonderkonjunktur für Maschinenbauer

Düsseldorf, ⁠06. Nov (Reuters) - Die deutschen Maschinenbauer rüsten auf. Nach einer am Freitag veröffentlichten Umfrage des Branchenverbandes VDMA spielen Geschäfte im Verteidigungssektor für viele Hersteller ‌eine immer wichtigere Rolle. Zwar sei "Defence" nach wie vor ein eher kleiner Bereich für den ⁠Maschinen- und ⁠Anlagenbau, und eine Mehrheit der Firmen mache damit höchstens zehn Prozent ihres Gesamtumsatzes. Aber die Wachstumspotenziale würden überdurchschnittlich groß eingeschätzt.

Beinahe jede dritte Maschinenbaufirma, die in diesem Bereich unterwegs ‌sei, rechne dort mit mindestens ‌15 Prozent Wachstum in diesem Jahr. 43 Prozent dieser Unternehmen erwarteten, ihren Umsatz im Verteidigungs- und ⁠Sicherheitsbereich bis 2030 mindestens zu verdoppeln.

An der Umfrage ‌nahmen nach VDMA-Angaben gut ⁠330 Mitgliedsunternehmen teil. Für 2027 werde eine nochmals stärkere Dynamik erwartet: Dann gingen sogar 35 Prozent der Firmen von 15 ‌Prozent und mehr ⁠Wachstum aus, sowie 39 ⁠Prozent, die ein Plus von 5 bis 15 Prozent erwarteten. Die Hersteller von Maschinen "made in Germany" seien insbesondere als Zulieferer von zunehmender Bedeutung.

Die deutschen Maschinenbauer sind mit rund einer Million Beschäftigten ein Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Zu der überwiegend mittelständischen Branche gehören ⁠auch börsennotierte Konzerne wie Thyssenkrupp, Siemens Energy, Gea oder Deutz.

(Bericht von Tom Käckenhoff, redigiert von Thomas ‌Seythal)