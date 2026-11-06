Schneider: Deutschland unterstützt weltweites Stromziel für 2035

Berlin, 06. ⁠Nov (Reuters) - Deutschland unterstützt ein neues internationales Ziel, den Anteil von Strom am weltweiten Endenergieverbrauch bis 2035 auf 35 Prozent zu steigern. Die Bundesregierung habe beschlossen, sich dieser ‌Initiative der Türkei und Australiens anzuschließen, sagte Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) am Freitag vor Beginn der Weltklimakonferenz COP31 ⁠im ⁠türkischen Antalya. "Weitere Länder werden folgen, sodass ich zuversichtlich bin, bei der Weltklimakonferenz ein starkes Signal an die weltweiten Märkte zu geben, dass modernen und effizienten elektrischen Technologien die Zukunft gehört", sagte Schneider.

Mit dem Ziel ‌soll die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern ‌wie Öl, Gas und Kohle verringert werden. Dazu sollen unter anderem mehr Elektroautos, Wärmepumpen und elektrische Produktionsverfahren in ⁠der Industrie eingesetzt werden. Bislang wird weltweit erst gut ‌ein Fünftel des gesamten Endenergieverbrauchs ⁠durch Strom gedeckt. Die Initiative war im Juni von der türkischen Präsidentschaft der Weltklimakonferenz vorgestellt worden. Sie ist rechtlich nicht verbindlich und sieht ‌keine einheitlichen nationalen Zielvorgaben ⁠vor.

Auch die Regierungsfraktionen von Union ⁠und SPD unterstützen das Ziel. In einem gemeinsamen Antrag fordern sie die Bundesregierung auf, sich bei der Weltklimakonferenz für das 35-Prozent-Ziel einzusetzen. Über den Antrag sollte der Bundestag noch am Freitag abstimmen. Die Klimakonferenz beginnt am Montag und dauert bis zum 20. November.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Sabine ⁠Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)