Spanien nominiert Kandidaten Hernandez de Cos für Nachfolge Lagardes

Madrid, ⁠06. Nov (Reuters) - Spanien schickt seinen Kandidaten Pablo Hernandez de Cos für das Amt des EZB-Chefs ‌ins Rennen. Die Regierung in Madrid nominierte den derzeitigen Generaldirektor der ⁠Bank ⁠für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) am Freitag in einem Schreiben an den Vorsitzenden der Eurogruppe, Kyriakos Pierrakakis. Bereits zuvor hatten die ‌Niederlande ihren Ex-Notenbankchef Klaas ‌Knot als Kandidaten für die Nachfolge von EZB-Präsidentin Christine Lagarde ⁠benannt, die ihr Amt Anfang Februar ‌vorzeitig niederlegen wird. ⁠Die Finanzminister der Euro-Staaten wollen die bis Freitag eingegangenen Nominierungen bei einem Treffen am ‌Montag ⁠sichten. Lagardes Nachfolger wird ⁠von den EU-Ländern auf Grundlage einer Empfehlung der Euro-Staaten ernannt.

(Bericht von Jesus Aguado, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)