TAGESVORSCHAU: Termine am 6. November 2026

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 6. November

TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 DEU: Krones, Q3-Zahlen (detailliert) (13.00 Analystencall) 07:00 DEU: Daimler Truck, Q3-Zahlen (8.00 Presse- und Analystenkonferenz) 08:00 GBR: International Consolidated Air, Q3-Zahlen 08:15 FRA: Airbus, Auslieferungen und Aufträge 10/26 08:30 ESP: Amadeus IT, Q3-Zahlen (Webcast 13.00 Uhr) 09:00 DEU: Stabilus Webcast Q4-Zahlen 14:00 NLD: Qiagen, Hauptversammlung (außerordentliche) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Moderna, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Industrieproduktion 9/26 08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 9/26 08:00 NOR: Industrieproduktion 9/26 08:45 FRA: Leistungsbilanz 9/26 08:45 FRA: Beschäftigung Q3/26 09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 10/26 09:00 CHE: Seco Verbrauchervertrauen 10/26 09:00 ESP: Industrieproduktion 9/26 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 9/26 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 10/26 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/26 (vorab) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Wirtschaftsgipfel Biodiversität, u.a. mit Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) + 09.15 Keynote Bundesumweltminister Schneider zu «Biodiversität als Zukunftsthema für die Wirtschaft» 09:30 DEU: RWE und Kawasaki nehmen Wasserstoff-Gasturbine in Betrieb - mit Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD), Lingen 10:30 DEU: Veranstaltung der Deutschen Bundesbank und Unternehmensverbände «Konjunkturperspektiven für 2027», Hamburg DEU: Finanzpolitischer Jugenddialog, u.a. mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) und Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) + 10.30 Rede Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) + 15.00 Rede Bundesarbeitsminister Schweitzer (SPD) + 16.00 Rede Bundesfinanzminister Klingbeil (SPD)

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi