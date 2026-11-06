Tech-Absturz. Startet jetzt das Comeback?

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Die Wall Street versucht sich nach zwei brutalen Tech-Tagen zu stabilisieren, mit dem Nasdaq im Plus, während der Dow unter Druck steht. Der Nasdaq 100 brach gestern sechs Prozent ein und liegt inzwischen fast zwölf Prozent unter seinem Rekordhoch, der stärkste Tagesverlust seit dem Corona-Crash 2020. Der heutige Rebound ist zunächst vor allem technisch: Der KI-Komplex gilt nach der massiven Bereinigung als stark überverkauft. Positiv ist, dass Anthropic Ende Oktober bereits mehr als 80 Milliarden US-Dollar annualisierten Umsatz erreicht haben soll, auch wenn Investoren beim geplanten Börsengang inzwischen eher über eine Bewertung von rund einer Billion statt 1,5 Billionen US-Dollar diskutieren. Airbnb liefert unterdessen starke Zahlen mit 21 Prozent mehr Buchungsvolumen, 16 Prozent mehr Übernachtungen und einem besseren Ausblick. Der US-Arbeitsmarkt war im Oktober fester als erwartet, mit 165.000 geschaffenen Stellen. Die Wall Street rechnete mit 65.000 neuen Jobs. Außerdem wurden die Daten vom September nach oben revidiert. Aufgrund der zunehmenden Wachstumssorgen sind die Daten für die Wall Street positiv.



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