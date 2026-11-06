Tech-Boom ausgebremst: So können Anleger trotzdem profitieren - ntv Zertifikate 06.11.2026
HSBC · Uhr
Der #KI-Boom an der #Börse ist ins Stocken geraten. Hohe #Zinsen bremsen. Wie können Anleger trotzdem investiert bleiben und gleichzeitig Risiken begrenzen? Darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Christian Köker von der #HSBC.
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