Tech-Boom ausgebremst: So können Anleger trotzdem profitieren - ntv Zertifikate 06.11.2026

Der #KI-Boom an der #Börse ist ins Stocken geraten. Hohe #Zinsen bremsen. Wie können Anleger trotzdem investiert bleiben und gleichzeitig Risiken begrenzen? Darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Christian Köker von der #HSBC.



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