US-Elektroautobauer

Tesla stellt Produktion des Cybertrucks in Texas ein

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: E-MobilitätBatterien
Quelle: BoJack/Shutterstock.com
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(Reuters) - Der US-Elektroautobauer Tesla wird die Produktion des Cybertrucks in seinem texanischen Werk Mitte kommenden Jahres einstellen. Damit ‌sollen Kapazitäten für den Bau des Robotaxis Cybercab freigemacht werden, teilte Unternehmenschef und Milliardär Elon Musk ⁠am ⁠Freitag auf der Plattform X mit. Es blieb zunächst unklar, ob der Cybertruck in einer anderen Fabrik weiterhin gebaut oder komplett aus dem Angebot ‌gestrichen wird. Tesla war ‌für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Tesla hatte den futuristischen Cybertruck als Konkurrenz ⁠zu den vor allem in den USA ‌beliebten Pickups von ⁠Ford und General Motors (GM) positioniert. Unter anderem wegen seines kontroversen Designs konnte sich dieser Pritschenwagen jedoch nicht ‌durchsetzen. Zudem kämpft ⁠Tesla mit Qualitätsproblemen und musste ⁠mehrfach Fahrzeuge zurückrufen. Das Cybercab gilt als Eckpfeiler von Musks Plänen, Tesla zu einem Hersteller von Robotern und autonomen Fahrzeugen umzubauen.

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