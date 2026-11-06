Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases from 30 October 2026 to 05 November 2026

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Regulatory News:

In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information

Name of the issuer

Issuer Identity Code (LEI)

Trading Day

ISIN

Aggregated volume per day (number of shares)

Weighted average price per day

Market (MIC Code)

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

30/10/2026

FR0013230612

638

16.2766

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

30/10/2026

FR0013230612

1 473

16.2775

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

02/11/2026

FR0013230612

6 845

16.5350

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

03/11/2026

FR0013230612

3 229

16.6978

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

03/11/2026

FR0013230612

650

16.7398

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

04/11/2026

FR0013230612

6 426

17.0269

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

04/11/2026

FR0013230612

1 068

17.0692

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

05/11/2026

FR0013230612

1 400

16.8566

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

05/11/2026

FR0013230612

12 058

17.0065

XPAR

 

 

 

TOTAL

33 787

16.8304

 

 

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261106543889/en/

Tikehau Capital

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