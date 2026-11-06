Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases from 30 October 2026 to 05 November 2026
Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
|
Name of the issuer
|
Issuer Identity Code (LEI)
|
Trading Day
|
ISIN
|
Aggregated volume per day (number of shares)
|
Weighted average price per day
|
Market (MIC Code)
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
30/10/2026
|
FR0013230612
|
638
|
16.2766
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
30/10/2026
|
FR0013230612
|
1 473
|
16.2775
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
02/11/2026
|
FR0013230612
|
6 845
|
16.5350
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
03/11/2026
|
FR0013230612
|
3 229
|
16.6978
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
03/11/2026
|
FR0013230612
|
650
|
16.7398
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
04/11/2026
|
FR0013230612
|
6 426
|
17.0269
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
04/11/2026
|
FR0013230612
|
1 068
|
17.0692
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
05/11/2026
|
FR0013230612
|
1 400
|
16.8566
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
05/11/2026
|
FR0013230612
|
12 058
|
17.0065
|
XPAR
|
|
|
|
TOTAL
|
33 787
|
16.8304
|
View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261106543889/en/
Tikehau Capital