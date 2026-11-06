Trading-Chance Nasdaq: Nach dem CRASH...

Die US-Midterms wirken auch am zweiten Tag nach den Wahlen noch an den Märkten nach. Und wie! Mit einem historischen Rutsch gaben die Kurse gestern speziell im Tech-Bereich nach. Grund genug für uns in einem Spezial-Update die Statistik zu bemühen und daraus ein Handelsprinzip herzuleiten. Wichtig ist dabei: Wann immer es volatil ist und man tradet ist es ratsam, die Einsätze gegenüber der üblichen Einsatzhöhe zu reduzieren. Die Potenziale sind riesig, weshalb ein „sich raus halten“ nicht allzu smart wäre, doch die Risiken sind eben auch überdurchschnittlich. Schauen wir zunächst zurück in der Historie, um das gestrige Geschehen besser einordnen zu können.

Unter den größten 20 Ein-Tages-Rückgängen

Der gestrige Rückgang war im Nasdaq 100 unter den 20 größten Ein-Tages-Einbrüchen der letzten 30 Jahre! Mit mehr als sechs Prozent liegt der 05. November 2026 auf Rang 16 der unsäglichen Liste. Der Abverkauf ging spezifisch aus jenem Sektor hervor, der sehr dynamisch wächst (KI) und wo nun nach dem Wahlausgang der Midterms in den USA die Angst vor Regulierungen grassiert. Während Trump als „pro Tech“ und wenig bis gar nicht regulierend gilt, fürchtet man aus dem Lager der Demokraten das genaue Gegenteil. Das würde, wenn es so käme, das Wachstumspotenzial und die Dynamik bremsen. Dieses Risiko diskontieren die Märkte rasend schnell mit einem solchen Abverkauf.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Die Reaktion NACH den Crashs

Nun wollen wir im nächsten Schritt in die Statistik blicken und prüfen, wie sich der Nasdaq 100 NACH den größten Ein-Tages-Rückgängen entwickelt hat. Daraus lässt sich die bestmögliche Handlungsweise herleiten. Aus unseren Markt-Untersuchungen und den daraus entwickelten Strategien wissen wir bereits, dass es üblicherweise Gegenreaktionen nach dynamischen Trendtagen gibt – besonders nach den abwärts gerichteten. Wir nennen diese Strategien „XL-Counter-Prinzip“, da nach riesigen Kerzen (Chart) eine Gegenreaktion erfolgt. Es gibt also bereits eine Vermutung, was uns die Statistik hier ausspucken wird, doch sehen Sie selbst:

Quelle: www.realmoneytrader.com

Zusammenfassung der statistischen Trends

· Kurzfristige Erholung dominierend: In 12 von 20 Fällen stand der Index nach nur 5 Tagen bereits wieder im Plus.

· Starke 1-Monats-Tendenz: Nach einem Monat zeigten fast zwei Drittel der Fälle eine deutliche, oft zweistellige positive Gegenbewegung.

· Regime-Abhängigkeit nach 3 Monaten: Während exogene Schocks (1998, 2020) nach 3 Monaten massive Gewinne brachten, fraßen sich strukturelle Krisen (Dotcom-Blase 2001, Finanzkrise 2008) oft tiefer in den Bärenmarkt.

Fazit

Antizyklische Trades, noch dazu in einem hochvolatilen Umfeld haben natürlich spekulativen Charakter und bringen ein entsprechendes Risiko mit. Deshalb ist es vernünftig, solche Trades nur als spekulative Beimischung zu verstehen und minimal zu gewichten (also geringere Einsätze, als normal der Fall). Trifft ein solcher Trade, verdient man über die Strecke, die der Markt zurücklegt, trotzdem gutes Geld. Trifft er nicht, verliert man nur einen geringfügigen Betrag. Wir stellen ein geeignetes Produkt für diese Trading-Chance nachfolgend vor.

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Nasdaq 100

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Bull Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 22.604,42 Punkten. Bei einem aktuellen Preis von 26.629 Zählern entspricht das einem Hebel von 6,2. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet UN6J87.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: keine relevanten

Unterstützungen: keine relevanten

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Nasdaq 100

Basiswert Nasdaq 100 WKN UN6J87 ISIN DE000UN6J875 Basispreis 22.604,42 Pkt K.O.-Schwelle 22.604,42 Pkt Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 6,2 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.