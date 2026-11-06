Trading-Chance Ripple: Ziel erreicht! Und jetzt?

Zunächst wollen wir noch einmal das Huge-Range-Open Setup erklären, da es (wie all unsere Strategien) eine Eigenentwicklung ist und Sie es in keiner Börsenlektüre finden können.

Was ist das Huge-Range-Open Setup?

Der Name ist bei diesem technischen Setup Programm. Voraussetzung für einen Trade ist zunächst einmal, dass es im Tages-, Wochen- oder Monats-Chart eine außergewöhnlich große und zugleich trendige Kerze gegeben hat. WENN es dann in der Folgezeit (das kann durchaus Wochen oder gar Monate später der Fall sein) zu einem Rücklauf an den Eröffnungskurs der „Riesen-Kerze“ kommen sollte, DANN wird in Richtung des Kerzen-Impulses eingestiegen. War es eine steigende Kerze, wird Long gehandelt, war es eine fallende Kerze, wird an deren Eröffnungskurs Short eingestiegen. Das Ziel ergibt sich ebenfalls aus der XL-Kerze. Es ist schlicht und ergreifend der Schlusskurs der XL-Kerze. Nachfolgend sehen wir ein Beispiel für dieses Setup:

Am 8. Mai tritt eine außergewöhnlich große Trendkerze auf. Sie ist steigend (Schlusskurs > Eröffnungskurs), womit klar ist, dass wir ein Kauf-Limit auf den Eröffnungskurs bei 2,1245 legen. Dieses ist unbegrenzt gültig. Zunächst steigt der Kurs nach dem Impuls, dann aber sinken die Notierungen sukzessive wieder, um schließlich am 5. Juni (Punkt 3) das Limit zu erreichen. Das Ziel ist, wie bereits beschrieben, immer der Schlusskurs der Riesenkerze. Dieser war bei 2,3270 (Punkt 2) gelegen. Nach nur zwei Tagen erreichte der Kurs das Ziel (Punkt 4). Dies dauert manchmal Wochen oder Monate. Was anschließend, wenn das Ziel erreicht ist und die Position geschlossen wurde, mit dem Kurs passiert, interessiert nicht mehr. Trends können sich fortsetzen. Doch wir handeln hier ein Trading-Setup und wollen keine Endlos-Investments eingehen. Jede Signal- und Handelsmarke wird nur einmal gehandelt. Kommt es im weiteren Verlauf zu neuerlichen Anläufen an zum Beispiel die Kaufmarke, so werden diese exekutiv NICHT berücksichtigt, sprich NICHT gehandelt.

Quelle: www.tradingview.com

Nun wollen wir einen kurzen Rückblick auf die Analyse vom Mittwoch machen und anschließend das neue Trading-Setup vorstellen.

Rückblick: Das alte Setup

Wir hatten das Huge-Range-Open Setup mit seinem Einstieg am Eröffnungskurs (1,3242), der als Einstiegs-Limit Short galt ebenso genannt, wie das daraus resultierende Ziel am Schlusskurs der roten Riesenkerze bei 1,2363. Nachfolgend der Original-Chart aus unserem Artikel vom 04.11.2026.

Quelle: www.tradingview.com

Das (neue) Setup

Für die neue Trading-Chance nehmen wir nun den Eröffnungskurs der mittleren der drei Riesen-Trendkerzen aus dem August ins Visier. Dieser war bei 1,1051 US-Dollar gelegen. Und exakt auf diese Marke legen wir nun unser Kauf-Limit. Es ist bis auf weiteres gültig. Doch damit nicht genug. Unsere Strategie des Huge-Range-Open gibt es, genau wie bei dem Trade vom Mittwoch, nicht nur das Einstiegs-Limit vor, sondern bereits auch, auf welches Ziel wir hin handeln: 1,2673! Denn dort war der Schlusskurs der zweiten Riesenkerze aus dem Monat August gelegen.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Der Rahmen für den Trade ist gesetzt. Nun braucht es nur ein geeignetes Hebelprodukt, um diesen auch mit Leben füllen und umsetzen zu können. Wir haben ein geeignetes Produkt ausgesucht und stellen es Ihnen nachfolgend gerne vor.

Turbo Call Optionsschein auf Ripple

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Turbo Call Optionsschein des Emittenten Lang & Schwarz ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 0,951 Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 1,1865 Dollar entspricht das einem Hebel von 3,82. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet LX8SE1.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 1,3022 USD

Unterstützungen: 1,10 USD

Turbo Call Optionsschein auf Ripple

Basiswert Ripple WKN LX8SE1 ISIN DE000LX8SE18 Basispreis 0,951 USD K.O.-Schwelle 0,951 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit endlos Emittent Lang & Schwarz Hebel 3,82 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.