Trump stellt baldige Friedenslösung für Ukraine in Aussicht

Washington/Berlin, 06. Nov (Reuters) - ⁠US-Präsident Donald Trump hat sich im Weißen Haus mit einem Gesandten des russischen Präsidenten Wladimir Putin getroffen und ein baldiges Friedensabkommen für die Ukraine in Aussicht gestellt. Trump sagte am Donnerstag (Ortszeit), er habe sich unter vier Augen mit dem russischen Vertreter Kirill Dmitrijew ausgetauscht. Über die genauen Inhalte schwieg er, prognostizierte jedoch eine baldige Einigung zur Beendigung des Krieges. "Es wird ein großes Abkommen ‌sein, und es wird mehr als nur die Ukraine einbeziehen", sagte Trump. "Ich würde sogar sagen, dass es ganz Europa betrifft. Es wird ein großes, schönes Abkommen sein, und alle werden begeistert sein."

Bundeskanzler Friedrich Merz telefonierte in der Nacht ⁠zum Freitag mit ⁠Trump, wie Regierungssprecher Stefan Kornelius in Berlin mitteilte. Beide seien sich einig gewesen, dass der Krieg gegen die Ukraine schnellstmöglich beendet und eine europäische Sicherheitsordnung hergestellt werden müsse. Eine solche Vereinbarung müsse die Zustimmung der Nato-Staaten finden, sagte Kornelius und betonte, Europa müsse bei den Gesprächen mit am Tisch sitzen. Es gebe nach den US-Wahlen ein "neues Gefühl der Dringlichkeit", das Verhandlungsmandat habe sich "enorm" verdichtet, sagte der Regierungssprecher. Am Dienstag und Mittwoch nächster Woche kommen Unterhändler der Ukraine, Russlands und ‌der USA in Abu Dhabi zu Gesprächen zusammen.

Auch Bundesaußenminister Johann Wadephul unterstrich ‌am Freitag vor Beratungen mit den Chefdiplomaten der Ostsee-Anrainerstaaten in Warschau die zentrale Rolle Europas bei der Suche nach einer Friedenslösung. "Die Zukunft unseres Miteinanders in Europa entscheidet sich in der Ukraine", erklärte Wadephul. "Über die Zukunft der Ukraine darf nicht ohne die Ukraine entschieden werden ⁠und über die Sicherheit Europas nicht ohne Europa." Dies sei der Maßstab für alle Bemühungen. Wadephul sprach sich zudem für ‌anhaltenden Druck auf Moskau und eine Fortsetzung der Hilfen aus. ⁠Deutschland habe der Ukraine weitere 200 Millionen Euro für die Energie- und Wärmeversorgung sowie für humanitäre Hilfe zugesagt.

"UNS SIND KEINE BEKANNT"

Der Kreml warf den europäischen Staaten am Freitag vor, uneins über ihre Vertretung bei künftigen Sicherheitsgesprächen zu sein. Bei Verhandlungen über gegenseitige Sicherheitsgarantien zwischen Russland und der Ukraine werde es ab einem bestimmten Punkt ‌unmöglich sein, dies ohne die Europäer zu tun, sagte Kremlsprecher ⁠Dmitri Peskow vor Journalisten. "Was etwaige Vorschläge der Europäer angeht, ⁠so haben wir keine erhalten. Uns sind keine bekannt", erklärte Peskow weiter. Eine Diskussion mit Europa sei zwar erforderlich. "Jedoch waren sie, wie wir sehen können, bisher nicht einmal in der Lage zu entscheiden, wer in ihrem Namen sprechen kann. Von dieser Seite sehen wir also anhaltende Unentschlossenheit und Unwillen."

Am Donnerstag berieten US-Vertreter in Brüssel über Sicherheitsgarantien. Trumps Gesandter Jared Kushner sprach von "produktiven und substanziellen Diskussionen" mit Vertretern der Ukraine, der Nato und europäischer Partner über eine künftige europäische Sicherheitsarchitektur. Kushner erklärte in den sozialen Medien, die Unterhändler verfolgten fünf Hauptziele, darunter ständige Sicherheitskonsultationen, militärische Transparenz und einen dauerhaften Rahmen für die europäische Stabilität. "Jede Vereinbarung muss die Souveränität, die territoriale Integrität und die freie Selbstbestimmung ⁠jeder Nation uneingeschränkt respektieren", betonte Kushner. Die Nato werde weiterhin eine zentrale Rolle bei der kollektiven Verteidigung Europas spielen.

(Bericht von Alexander Ratz in Berlin, Steve Holland und Bo Erickson in Washington und Reuters in Moskau Redigiert von Sabine EhrhardtBei Rückfragen wenden Sie sich ‌an berlin.newsroom@tr.com)