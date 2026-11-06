Trumps Stabschefin Wiles geht

dpa-AFX · Uhr
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WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stabschefin von US-Präsident Donald Trump, Susie Wiles, verlässt wenige Tage nach dem verheerenden Wahldebakel der Republikaner den engsten Machtzirkel im Weißen Haus. Auf die Position rückt ihr Stellvertreter Stephen Miller, wie Trump auf der Plattform Truth Social mitteilte./rin/DP/he

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