Umsatzwachstum und Werbung stärken Unity

Unity: Die Aktie steigt nach Gewinnwende fast 15 Prozent

onvista · Uhr

Unity Software erzielt wieder einen Nettogewinn und übertrifft mit dem Umsatz die Erwartungen. Die Aktie steigt nach den Zahlen fast 15 Prozent und überschreitet die Kursniveaus von August und Oktober. Charttechnisch rücken 52 und 59 Dollar in den Fokus.

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Was bewegt die Aktie?

Unity steigert den Umsatz um 32 Prozent auf 622 Millionen Dollar. Erwartet waren 568 Millionen Dollar, damit übertrifft das Unternehmen diese Marke um 54 Millionen Dollar. Das kräftige Wachstum und der Umsatz über den Erwartungen liefern zusammen mit der Rückkehr in die Gewinnzone einen positiven Anlass für den Kursanstieg.

Beim Nettoergebnis steht ein Gewinn von 121 Millionen Dollar einem Verlust von 127 Millionen Dollar im Vorjahr gegenüber. Damit verbessert sich das Ergebnis um 248 Millionen Dollar. Nach mehreren Quartalen mit Verlusten erzielt Unity wieder einen positiven Nettogewinn und zeigt eine deutliche Verbesserung der Profitabilität.

Besonders gut entwickelt sich der Werbebereich, dessen Umsatz stark wächst. Unity bietet eine Plattform zur Spieleprogrammierung und verknüpft die Spiele mit Werbung. Immer mehr Spiele kommen auf die Plattform, zugleich steigt der Umsatz mit Spielen und damit auch das Geschäft mit den darin eingebundenen Anzeigen.

Das wachsende Plattformgeschäft verbessert die Kostenstruktur, weil der Anteil der Fixkosten am Umsatz sinkt. Mehr Umsatz verteilt diese Kosten auf ein größeres Geschäftsvolumen und erhöht so die Profitabilität. Wenn Unity das Umsatzwachstum auf der Plattform fortsetzt, kann dieser Zusammenhang die weitere Ergebnisentwicklung unterstützen und die Gewinnwende festigen.

Die Aktie legt nach den Zahlen fast 15 Prozent zu, während der Nasdaq 100 mehr als sechs Prozent verliert. In den jüngsten Handelstagen steigt zudem das Handelsvolumen, das die Aufwärtsbewegung begleitet. Bereits im September wächst die Zahl institutioneller Investoren wieder, nachdem sie zuvor zwei Quartale in Folge gesunken war.

Charttechnik

Mit einer deutlichen Aufwärtskurslücke steigt die Aktie über die Niveaus von August und Oktober. Das Zwölfmonatshoch bei 52 Dollar bildet die nächste wichtige Ausbruchsmarke.

Aus der vorangegangenen Korrektur von ungefähr 48,50 auf 37,50 Dollar ergibt sich eine Spanne von rund elf Dollar. Auf etwa 48 Dollar aufgeschlagen, liefert diese Bewegung ein rechnerisches Kursziel von 59 Dollar. Die größere Bewegung zwischen rund 50 und 20 Dollar eröffnet als weitergehende charttechnische Projektion ein potenzielles Ziel von 80 Dollar.

Martins Einschätzung

Die Gewinnwende, das kräftige Umsatzwachstum und die verbesserte Kostenstruktur ergeben ein positives Gesamtbild. Besonders der wachsende Werbebereich bietet Potenzial für weitere Fortschritte bei der Profitabilität. Ein Ausbruch über 52 Dollar würde das positive Chartbild stärken; 59 Dollar bilden das nächste rechnerische Ziel.

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