US-Produktivität stark, Nasdaq schwach

Bank of England zieht nach

Produktivität drückt Lohnstückkosten

US-Arbeitsmarktbericht im Fokus

Die Bank of England (BoE) hat gestern ihren Leitzins um einen Viertelprozentpunkt angehoben und damit entsprechend der weit überwiegenden Erwartung befragter Volkswirte gehandelt. Die BoE ist damit ein Nachzügler, vor ihr haben schon die Fed, die EZB, die BoJ und weitere wichtige Notenbanken ihren Kurs gestrafft. Die Entscheidung für eine Erhöhung viel einstimmig aus, dies war eine kleine Überraschung. Ausschußmitglied Catherine Mann votierte sogar für eine Erhöhung um einen halben Prozentpunkt. Nach unserer Prognose wird die BoE Anfang nächsten Jahres ihren Kurs abermals straffen. Diese Einschätzung wird durch die Äußerungen von Notenbankchef Andrew Bailey unterfüttert: "Solange es keine neuen Entwicklungen gibt, welche die Risiken eines stärkeren Inflationsdrucks verringern, halte ich eine weitere Zinserhöhung für begründbar." Die Markterwartungen von zwei bis drei weiteren Leitzinsschritten im Verlauf des nächsten Jahres erachten wir jedoch als übertrieben, denn bislang sind kaum Zweitrundeneffekte der zurückliegenden Verteuerung des Rohöls auszumachen. Die Lohnzuwächse verlieren an Dynamik, und die Kerninflationsrate bewegt sich seitwärts. Es kommt entlastend hinzu, dass das Pfund Sterling fest ist und die Rohölpreise im Nachgang der US-Zwischenwahlen deutlich nachgegeben haben. Also alles in allem kein Grund für die BoE, kräftig auf die Bremse zu treten.Die US-Arbeitsproduktivität legte im 3. Quartal 2026 mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate (Jahresrate) von 3,6 % zu. Da die US-Arbeitskosten im selben Zeit-raum mit einer Jahresrate von 2,9 % gestiegen sind, ergibt sich ein annualisierter Rückgang der Lohnstückko-sten um 0,7 % im Quartalsvergleich. Das im Vergleich zu anderen Industriestaaten hohe US-Produktivitätswachstum ist unseres Erachtens ein Grund dafür, dass in den USA bislang wenig Anzeichen für Zweitrundeneffekte der zurückliegenden Verteuerungen des Rohöls auszumachen sind. Für sich genommen spricht dieser Zusammenhang gegen weitere Fed-Leitzinserhöhungen. Gleichwohl erwarten wir für Dezember eine erneute Zinsanhebung. Denn angesichts einer seit mehr als fünfeinhalb Jahren anhaltenden Überschreitung ihres Inflationsziels dürfte die Fed vermeiden wollen, dass Zweifel an ihrer Entschlossenheit zur Wiederherstellung der Preisstabilität aufkommen. Auch die geschilderten US-Produktivitätszuwächse konnten die Technologiebörse Nasdaq gestern nicht vor deutlichen Verlusten bewahren: Der Nasdaq Composite büßte gestern 5,5 % ein. Belastend wirkten Sorgen über das enorme Ausmaß und die Rentabilität der KI-Investitionen. Hinzu kamen Befürchtungen, dass nach den demokratischen Siegen bei zahlreichen Gouverneurswahlen vorübergehende Baustopps oder strengere Auflagen den Ausbau von Rechenzentren bremsen könnten.Das US-Arbeitsministerium wird heute nachmittag seinen Bericht für Oktober veröffentlichen. Nach unserer Prognose wird die US-Wirtschaft im abgelaufenen Monat 50 Tausend neue Stellen geschaffen haben. Dieser moderate Stellenzuwachs dürfte jedoch angesichts des geringen Wachstums der Erwerbspersonen ausreichen, um die Arbeitslosenquote bei niedrigen 4,2 % zu halten. Somit dürfte der Arbeitsmarktbericht einer Leitzinserhöhung der Federal Reserve auf ihrer Gremiensitzung im Dezember nicht im Wege stehen.