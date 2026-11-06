US-Regierung bringt neue Sanktionen gegen Kuba auf den Weg

Reuters · Uhr
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Washington, ⁠05. Nov (Reuters) - Die US-Regierung nimmt die Wirtschaft Kubas ins Visier. Sie machte am Donnerstag den Weg frei ‌für umfangreiche Sanktionen, die den Elektronik-, Fertigungs-, Schifffahrts- und Technologiesektor treffen sollen. ⁠Gleichzeitig ⁠verhängte sie Strafmaßnahmen gegen Personen und Unternehmen mit Bezug zu Kuba, darunter ein Netzwerk zum Transport von Rohöl und in China ‌ansässige Zulieferer der kubanischen ‌Streitkräfte. Die Regierung von Präsident Donald Trump werde nicht tatenlos zusehen, ⁠wie die Führung in Havanna die ‌Ressourcen der Insel ⁠ihrer militärischen Elite zukommen lasse und Günstlinge von undurchsichtigen Offshore-Netzwerken profitierten, erklärte Außenminister Marco Rubio. ‌Kuba dürfe ⁠zudem nicht länger als ⁠Aufmarschgebiet für feindselige Akteure dienen, die die USA bedrohten und ausspionierten.

(Bericht von Ryan Patrick Jones and Daphne Psaledakis, geschrieben von Christian RüttgerRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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