US-Verbraucherlaune verbessert sich unerwartet - Aber Sorge vor KI-Blase

Washington, 06. ⁠Nov (Reuters) - Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im November überraschend aufgehellt. Das Barometer für die Konsumlaune stieg auf 51,0 Zähler, nach 48,0 Punkten im Oktober, wie die Universität Michigan ‌am Freitag mitteilte. Von Reuters befragte Volkswirte hatten mit einer unveränderten Stimmung gerechnet.

"Während sich die Stimmung bei Verbrauchern mit geringerem ⁠oder mittlerem ⁠Vermögen aufhellte, sank sie bei denjenigen mit den größten Aktienportfolios um fünf Prozent – dies vor dem Hintergrund einer vergleichsweise turbulenten Phase an den Aktienmärkten", erläuterte Joanne Hsu, die für die Verbraucherumfragen zuständig ist. "Zudem ließen die Äußerungen der Verbraucher eine wachsende ‌Sorge vor einer möglichen KI-Blase erkennen."

US-AMERIKANER RECHNEN ‌MIT WEITER STEIGENDER INFLATION

Im Zuge des vom Iran-Krieg ausgelösten Ölpreisschocks ist die Inflation in den USA stark gestiegen, was die Verbraucher auch ⁠an der Zapfsäule zu spüren bekommen. Mit Blick auf die kommenden ‌zwölf Monate rechnen sie mit ⁠einer Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen von 4,3 Prozent. Die Verbraucherpreise waren im September binnen Jahresfrist um 3,7 Prozent gestiegen.

Der Chef des Notenbankbezirks New York, John Williams, betonte ‌auf einer EZB-Konferenz in Frankfurt, ⁠dass die Inflation zu hoch ⁠sei. Er äußerte sich zwar nicht zum Zinsausblick. Doch wird an den Finanzmärkten damit gerechnet, dass die US-Notenbank Federal Reserve im Dezember ihre Leitzinsen zum zweiten Mal in diesem Jahr erhöhen wird, um dem Preisauftrieb Paroli zu bieten. Fed-Chef Kevin Warsh bekräftigte jüngst, dass die Zentralbank Preisstabilität schaffen werde.

(Bericht von Lucia Mutikani, geschrieben von Reinhard Becker und Klaus Lauer, ⁠redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)