USA: Löhne steigen stärker als erwartet

dpa-AFX · Uhr
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WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Löhne im Oktober stärker als erwartet gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat legten sie um 0,4 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Dies ist der kräftigstes Anstieg seit Beginn des Jahres. Volkswirte hatten im Schnitt nur mit einem Lohnwachstum um 0,3 Prozent gerechnet.

Im Vormonat hatte das Lohnplus bei revidierten 0,3 Prozent gelegen. Zunächst war nur ein Anstieg um 0,1 Prozent ermittelt worden.

Im Jahresvergleich stiegen die Löhne im Oktober um 3,1 Prozent. Hier war ein Plus von 2,9 Prozent erwartet worden./jsl/jkr/he

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