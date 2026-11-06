Verkaufswelle bei KI-Aktien lässt Dax taumeln

- von Daniela Pegna

Frankfurt, ⁠06. Nov (Reuters) - Das jüngste Tech-Beben an den Börsen in den USA und Asien hat auch die Dax-Anleger am Freitag in die Flucht geschlagen. Der deutsche Leitindex sackte um 2,3 Prozent auf 25.706 Punkte ab, nachdem er am Vortag noch einen Rekordstand von 26.692,90 Zählern markiert hatte. In Japan brach der Nikkei-Index in der Spitze um sieben Prozent ein, in den USA war der Index der Technologiebörse Nasdaq um 5,5 Prozent abgestürzt. "Die Angst ‌vor einer rigorosen KI-Regulierung nach dem Erdrutschsieg der US-Demokraten löste an der Wall Street und in Asien regelrechte Panik aus", sagte Frank Sohlleder, Analyst bei ActivTrades.

Investoren fürchten, dass die nach den Zwischenwahlen erstarkten Demokraten den boomenden KI-Sektor stärker kontrollieren und den Ausbau von ⁠Rechenzentren bremsen könnten. ⁠Hinzu kommt laut Kyle Rodda von capital.com, dass KI-Aktien schon im Vorfeld der Wahlen an Anziehungskraft verloren hätten. Die Berichtssaison habe die Erwartungen des Marktes insgesamt enttäuscht und Warnsignale geliefert, dass sich das Tempo der KI-Ausgaben abschwächen könnte, erklärte der Experte.

GERINGERES TECH-GEWICHT IM DAX

Dass die Verluste im Dax im Vergleich zu den Indizes in den USA und Asien geringer ausfielen, führen Börsianer vor allem auf dessen geringeres Tech-Gewicht zurück. "Das macht den Dax in dieser Marktphase für viele zu einer interessanten Alternative", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Ganz könne sich der ‌deutsche Leitindex dem negativen internationalen Einfluss allerdings nicht entziehen. Auf Wochensicht verlor der Dax ‌gut 0,3 Prozent.

Aus Sicht vieler Anleger ist nun die Frage entscheidend, ob der jüngste Kursrutsch bei den KI-Werten den Beginn einer längerfristigen Abwärtsspirale markiert. Am Freitag zeichnete sich bei vielen Tech-Aktien zunächst eine Stabilisierung nach dem drastischen Ausverkauf ab. Der europäische Branchenindex notierte kaum verändert, nachdem er am Donnerstag um ⁠mehr als drei Prozent abgerutscht war. Im Dax rückten die Papiere von Infineon um 2,4 Prozent vor und waren damit stärkster Wert im ‌Leitindex. Aixtron legten im MDax 4,6 Prozent zu. Beide Chip-Werte hatten am ⁠Vortag jeweils mehr als acht Prozent verloren. Auch an der Wall Street zeichnete sich am Freitag eine positive Tendenz ab. Erste Erholungsversuche allein reichten aber noch nicht aus, prognostizierte Salah-Eddine Bouhmidi vom Broker IG. Wichtig sei vielmehr, ob wichtige Kursmarken hielten und die Kaufbereitschaft über eine kurzfristige Gegenbewegung hinaus Bestand habe.

DOLLAR UND STAATSBONDS ALS SICHERE HÄFEN GEFRAGT

Hoch im Kurs standen angesichts ‌der Kurskapriolen vor allem die US-Währung und Staatsbonds, die in unsicheren Zeiten ⁠gern als sichere Häfen angesteuert werden. Der Dollar-Index kletterte ⁠vor den am Nachmittag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten - ein wichtiger Indikator für die US-Geldpolitik - um 0,5 Prozent auf 102,05 Punkte. Die Kurse der zehnjährigen amerikanischen und deutschen Staatspapiere zogen an, im Gegenzug fielen die Renditen. Der Goldpreis konnte von der Nervosität am Markt nicht profitieren. Das Edelmetall verbilligte sich in der Spitze um 1,2 Prozent auf 4036 Dollar je Feinunze. Börsianern zufolge machten die anhaltenden Inflationssorgen Gold zu schaffen, denn sie hielten die Spekulationen auf höhere US-Zinsen in den kommenden Monaten aufrecht. In den vergangenen Monaten hatten die durch den Nahost-Konflikt massiv gestiegenen Energiepreise die Teuerung nach oben getrieben. Anleger hofften nach dem Sieg der Demokraten bei der US-Zwischenwahl zwar auf eine baldige Lösung des Iran-Krieges. "Konkrete Nachrichten und Beschlüsse gibt es in diesem Zusammenhang aber nicht", konstatierten die Analysten der Helaba. Seit Montag sind die ⁠Notierungen für das Nordseeöl Brent um rund 16 Prozent auf 98,20 Dollar, für das US-Öl WTI um zwölf Prozent auf 90,61 Dollar je Fass gefallen.

(Bericht von: Daniela Pegna, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)