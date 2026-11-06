Wadephul: Europa muss zentrale Rolle bei Ukraine-Lösung spielen

Berlin, ⁠06. Nov (Reuters) - Bundesaußenminister Johann Wadephul hat eine zentrale Rolle Europas bei der Suche nach einer Friedenslösung für die Ukraine unterstrichen. "Die Zukunft unseres Miteinanders in Europa entscheidet ‌sich in der Ukraine", erklärte Wadephul am Freitag vor Beratungen mit den Außenministern der Ostsee-Anrainerstaaten in ⁠Warschau. ⁠Über die Zukunft der Ukraine dürfe nicht ohne die Ukraine entschieden werden und über die Sicherheit Europas nicht ohne Europa. Dies sei der Maßstab für alle Bemühungen um ein Ende ‌des russischen Angriffskriegs.

Zugleich sprach sich Wadephul ‌für anhaltenden Druck auf Moskau und eine Fortsetzung der Hilfen für die Ukraine aus. Nur so ⁠könnten eine dauerhafte Friedenslösung und Sicherheit für Europa erreicht ‌werden. Deutschland habe der ⁠Ukraine zu diesem Zweck weitere 200 Millionen Euro für die Energie- und Wärmeversorgung sowie für humanitäre Hilfe zugesagt. Nächste Woche kommen ‌Unterhändler der Ukraine, Russlands ⁠und der USA in ⁠Abu Dhabi zu trilateralen Gesprächen zusammen.

Der Außenminister warnte zudem vor hybriden Bedrohungen für Europa. Als Beispiele nannte er Aktivitäten der russischen Schattenflotte im Ostseeraum, Schäden an der Infrastruktur in der Ostsee, Bombendrohungen gegen Flugzeuge, Cyberangriffe auf die Lebensmittelversorgung sowie Drohnenvorfälle. Europa werde darauf reagieren und ⁠lasse sich nicht verunsichern, erklärte er.

(Bericht von Alexander RatzRedigiert von Sabine EhrhardtBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)