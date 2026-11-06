Xi bietet Österreich Kooperation bei E-Autos und KI an

Peking/Wien, ⁠06. Nov (Reuters) - Chinas Präsident Xi Jinping hat Österreich eine engere Zusammenarbeit bei Elektroautos und Künstlicher Intelligenz (KI) angeboten. Bei einem Treffen mit Bundeskanzler ‌Christian Stocker am Freitag in Peking sagte Xi laut chinesischen Staatsmedien, China sei zu ⁠einer ausgebauten ⁠Kooperation bereit. Ein wachsendes China sei nicht die Ursache der Probleme Europas, sondern ein Partner, der bei deren Bewältigung helfen könne. Handels- und Wirtschaftsspannungen zwischen China und ‌der Europäischen Union (EU) sollten durch ‌Dialog gelöst werden, um für beide Seiten vorteilhafte Ergebnisse zu erzielen.

Der österreichische Kanzler hält ⁠sich seit Anfang der Woche zu einem Arbeitsbesuch ‌in China auf, bei ⁠dem die Wirtschaftsbeziehungen im Mittelpunkt stehen. China ist nach Deutschland und Italien der drittgrößte Handelspartner Österreichs. Bei den Importen ‌lag die Volksrepublik ⁠im Jahr 2025 auf ⁠Rang zwei hinter Deutschland. Es ist der erste China-Besuch eines österreichischen Regierungschefs seit sieben Jahren. Stocker wird von einer Delegation aus Politik und Wirtschaft begleitet.

(Bericht von Xiuhao Chen, Ryan Woo und Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)