Xi bietet Österreich Kooperation bei E-Autos und KI an

Peking/Wien, 06. ⁠Nov (Reuters) - Chinas Präsident Xi Jinping hat Österreich eine engere Zusammenarbeit bei Elektroautos und Künstlicher Intelligenz (KI) angeboten. Bei einem Treffen mit Bundeskanzler Christian Stocker am Freitag in Peking sagte Xi chinesischen Staatsmedien zufolge, China sei zu einer engeren Kooperation ‌in diesen Bereichen bereit. Ein wachsendes China sei nicht die Ursache der Probleme Europas, sondern ein Partner, der bei deren Bewältigung helfen könne. ⁠Handels- und ⁠Wirtschaftsspannungen zwischen China und der Europäischen Union (EU) sollten durch Dialog gelöst werden, um für beide Seiten vorteilhafte Ergebnisse zu erzielen.

Stocker betonte, dass bei seiner Reise die Wirtschaftsbeziehungen im Mittelpunkt stehen. "Ich bin nicht nach China gekommen, um hier jemanden zu belehren", sagte er nach dem Treffen. Die Kooperation ‌stehe im Vordergrund. "Aber klar ist, dass dort, wo ‌wir zu keinen Ergebnissen kommen, wir auf unsere Interessen achten müssen", fügte er hinzu. Dies sei etwas, das China für sich genauso in Anspruch nehme wie ⁠die Europäische Union (EU). Stocker zeigte sich zudem überrascht, dass die chinesische Seite ‌erklärt habe, kein Interesse an unausgewogenen ⁠Handelsbilanzen zu haben.

Stocker sprach zudem die Sicherheit der Lieferketten für kritische Rohstoffe an. Österreich könne hier technologische Expertise der Montanuniversität Leoben bei neuen Verfahren zur Gewinnung und Verarbeitung von Rohstoffen anbieten, sagte Stocker. ‌Im Gegenzug erwarte man mehr ⁠Sicherheit bei den Lieferketten. Verbesserungen für ⁠Österreich seien in diesem Bereich auch Verbesserungen für ganz Europa.

Der österreichische Kanzler hält sich seit Anfang der Woche zu einem Arbeitsbesuch in China auf. Es ist der erste China-Besuch eines österreichischen Regierungschefs seit sieben Jahren. Stocker wird von einer Delegation aus Politik und Wirtschaft begleitet. China ist nach Deutschland und Italien der drittgrößte Handelspartner Österreichs. Bei den Importen lag die Volksrepublik im Jahr 2025 auf Rang zwei hinter Deutschland.

(Bericht ⁠von Xiuhao Chen, Ryan Woo und Alexandra Schwarz-Goerlich. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)